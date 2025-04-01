«Это совсем разные вещи». Барабанов отказался сравнивать матчи НХЛ и КХЛ

Нападающий «Ак Барса» Александр Барабанов отказался сравнивать матчи НХЛ и КХЛ и оценил победу над «Автомобилистом» (7:2) в четвёртом матче серии.

«Победили с большим счётом, но двигаемся дальше. Здорово стартовали, каждый второй бросок – гол. Во втором периоде немного расслабились, нас наказали за это. Хороший гол забил Петан, больше сопернику подарков уже не давали.

Нечасто такие игры в плей-офф увидишь результативные, но здорово, что разные ребята забивали. Главное, не испытывать никаких иллюзий и готовиться к следующей игре. 100-й гол? Хорошая отметка, но, опять же, двигаемся дальше.

Сравнивать НХЛ и КХЛ не будем, это совсем разные вещи», – передаёт слова Барабанова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.