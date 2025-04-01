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«Это совсем разные вещи». Барабанов отказался сравнивать матчи НХЛ и КХЛ

«Это совсем разные вещи». Барабанов отказался сравнивать матчи НХЛ и КХЛ
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Нападающий «Ак Барса» Александр Барабанов отказался сравнивать матчи НХЛ и КХЛ и оценил победу над «Автомобилистом» (7:2) в четвёртом матче серии.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
01 апреля 2025, вторник. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
7 : 2
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Фальковский (Семёнов) – 01:02 (5x5)     2:0 Барабанов – 05:51 (5x5)     3:0 Сафонов (Галимов, Фальковский) – 09:10 (5x5)     4:0 Дыняк (Кошелев) – 10:56 (5x5)     4:1 Голышев – 24:20 (5x5)     4:2 Шаров (Трямкин, Зборовский) – 30:32 (5x5)     5:2 Петан (Семёнов) – 32:55 (5x5)     6:2 Барабанов (Миллер, Яшкин) – 35:59 (5x4)     7:2 Галимов (Марченко, Барабанов) – 55:19 (5x5)    

«Победили с большим счётом, но двигаемся дальше. Здорово стартовали, каждый второй бросок – гол. Во втором периоде немного расслабились, нас наказали за это. Хороший гол забил Петан, больше сопернику подарков уже не давали.

Нечасто такие игры в плей-офф увидишь результативные, но здорово, что разные ребята забивали. Главное, не испытывать никаких иллюзий и готовиться к следующей игре. 100-й гол? Хорошая отметка, но, опять же, двигаемся дальше.

Сравнивать НХЛ и КХЛ не будем, это совсем разные вещи», – передаёт слова Барабанова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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