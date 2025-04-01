«Это совсем разные вещи». Барабанов отказался сравнивать матчи НХЛ и КХЛ
Поделиться
Нападающий «Ак Барса» Александр Барабанов отказался сравнивать матчи НХЛ и КХЛ и оценил победу над «Автомобилистом» (7:2) в четвёртом матче серии.
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
01 апреля 2025, вторник. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
7 : 2
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Фальковский (Семёнов) – 01:02 (5x5) 2:0 Барабанов – 05:51 (5x5) 3:0 Сафонов (Галимов, Фальковский) – 09:10 (5x5) 4:0 Дыняк (Кошелев) – 10:56 (5x5) 4:1 Голышев – 24:20 (5x5) 4:2 Шаров (Трямкин, Зборовский) – 30:32 (5x5) 5:2 Петан (Семёнов) – 32:55 (5x5) 6:2 Барабанов (Миллер, Яшкин) – 35:59 (5x4) 7:2 Галимов (Марченко, Барабанов) – 55:19 (5x5)
«Победили с большим счётом, но двигаемся дальше. Здорово стартовали, каждый второй бросок – гол. Во втором периоде немного расслабились, нас наказали за это. Хороший гол забил Петан, больше сопернику подарков уже не давали.
Нечасто такие игры в плей-офф увидишь результативные, но здорово, что разные ребята забивали. Главное, не испытывать никаких иллюзий и готовиться к следующей игре. 100-й гол? Хорошая отметка, но, опять же, двигаемся дальше.
Сравнивать НХЛ и КХЛ не будем, это совсем разные вещи», – передаёт слова Барабанова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
Комментарии
- 1 апреля 2025
-
23:30
-
23:15
-
23:00
-
22:53
-
22:50
-
22:48
-
22:46
-
22:41
-
22:36
-
22:18
-
22:06
-
21:57
-
21:45
-
21:41
-
21:20
-
20:50
-
20:38
-
20:36
-
20:30
-
20:25
-
20:16
-
20:11
-
20:07
-
19:30
-
19:20
-
18:51
-
18:25
-
18:00
-
17:20
-
16:55
-
16:30
-
16:15
-
15:45
-
15:45
-
15:30