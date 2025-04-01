Квартальнов — о поражении «Динамо» Мн: надо было забивать. Тяжело даются голы почему-то

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов посетовал на плохую реализацию голевых моментов в четвёртом матче серии с ЦСКА (1:2).

— Надо было забивать, всё-таки очень много моментов имели в двух периодах. Тяжело даются голы почему-то. Нужно возвращать, переезжаем в Минск. Надеюсь, там побольше забьём.

— Главная причина того, что не забивали – блестящая игра вратаря ЦСКА?

— Ну, вратарь помог команде. Нам надо находить, чтобы она от штанги в ворота залетала. Побольше хладнокровия. Вратарь, конечно, здорово сыграл, мы играли первым номером, получалась игра, но надо найти ключики.

— В двух матчах подряд проиграли третий период. В чём причина сегодня?

— Игра шла до гола, понимаете. Первый гол – парень бросил, пара рикошетов. Надо было повести в счёте, это было важно, но этого не произошло. Повёл соперник, не дотерпели мы, проиграли.

— Почему в московской части серии намного меньше голов, чем в минской?

— Сегодня намного больше моментов было. Много причин: вратарь, соперник самоотверженно играет в обороне. Надо вскрыть эту оборону, забить, — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.