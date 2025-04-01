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Квартальнов — о поражении «Динамо» Мн: надо было забивать. Тяжело даются голы почему-то

Квартальнов — о поражении «Динамо» Мн: надо было забивать. Тяжело даются голы почему-то
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Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов посетовал на плохую реализацию голевых моментов в четвёртом матче серии с ЦСКА (1:2).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
01 апреля 2025, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 1
Динамо Мн
Минск
1:0 Долженков (Мингачёв) – 41:15 (5x5)     2:0 Дроздов (Соркин, Классон) – 46:23 (5x5)     2:1 Пинчук (Мороз, Улле) – 58:14 (6x5)    

— Надо было забивать, всё-таки очень много моментов имели в двух периодах. Тяжело даются голы почему-то. Нужно возвращать, переезжаем в Минск. Надеюсь, там побольше забьём.

— Главная причина того, что не забивали – блестящая игра вратаря ЦСКА?
— Ну, вратарь помог команде. Нам надо находить, чтобы она от штанги в ворота залетала. Побольше хладнокровия. Вратарь, конечно, здорово сыграл, мы играли первым номером, получалась игра, но надо найти ключики.

— В двух матчах подряд проиграли третий период. В чём причина сегодня?
— Игра шла до гола, понимаете. Первый гол – парень бросил, пара рикошетов. Надо было повести в счёте, это было важно, но этого не произошло. Повёл соперник, не дотерпели мы, проиграли.

— Почему в московской части серии намного меньше голов, чем в минской?
— Сегодня намного больше моментов было. Много причин: вратарь, соперник самоотверженно играет в обороне. Надо вскрыть эту оборону, забить, — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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