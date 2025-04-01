И. Воробьёв: думаю, у нас с Минском — самая жёсткая серия в плей-офф. Мужская серия

Главный тренер ЦСКА Илья Воробьёв отметил высокий градус накала в серии с минским «Динамо» (2:1) и оценил победу в четвёртом матче.
— Очень жёсткая, боевитая игра. Здорово сыграл Иван Просветов, ребята сражались и бились за каждую шайбу. Потерпели немножко, хорошо реализовали свои моменты в третьем периоде. Теперь – серия до двух побед.
— С чем связываете, что с первых же секунд был высокий градус борьбы?
— Наверное, вся серия такая идёт. Думаю, по хитам эта серия самая жёсткая в плей-офф. Мужская серия, такая она и есть.
— Есть ли сейчас у ЦСКА психологическое преимущество?
— Мы на это очень надеемся.
— Что нужно было делать ЦСКА, когда во втором периоде преимуществом владел соперник?
— Второй период – это кто кого переменяет, это отдельный вид спорта. Минск короткими сменами в принципе играет.
— Долженков был не очень заметен, но забил ключевой гол. Как вы его так настроили?
— Да, он не был особо заметен в атаке, но это важнейшее качество нападающего – использовать полумоменты, — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.