Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

И. Воробьёв: думаю, у нас с Минском — самая жёсткая серия в плей-офф. Мужская серия

И. Воробьёв: думаю, у нас с Минском — самая жёсткая серия в плей-офф. Мужская серия
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер ЦСКА Илья Воробьёв отметил высокий градус накала в серии с минским «Динамо» (2:1) и оценил победу в четвёртом матче.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
01 апреля 2025, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 1
Динамо Мн
Минск
1:0 Долженков (Мингачёв) – 41:15 (5x5)     2:0 Дроздов (Соркин, Классон) – 46:23 (5x5)     2:1 Пинчук (Мороз, Улле) – 58:14 (6x5)    

— Очень жёсткая, боевитая игра. Здорово сыграл Иван Просветов, ребята сражались и бились за каждую шайбу. Потерпели немножко, хорошо реализовали свои моменты в третьем периоде. Теперь – серия до двух побед.

— С чем связываете, что с первых же секунд был высокий градус борьбы?
— Наверное, вся серия такая идёт. Думаю, по хитам эта серия самая жёсткая в плей-офф. Мужская серия, такая она и есть.

— Есть ли сейчас у ЦСКА психологическое преимущество?
— Мы на это очень надеемся.

— Что нужно было делать ЦСКА, когда во втором периоде преимуществом владел соперник?
— Второй период – это кто кого переменяет, это отдельный вид спорта. Минск короткими сменами в принципе играет.

— Долженков был не очень заметен, но забил ключевой гол. Как вы его так настроили?
— Да, он не был особо заметен в атаке, но это важнейшее качество нападающего – использовать полумоменты, — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Материалы по теме
Видео
ХК ЦСКА второй раз подряд обыграл минское «Динамо» и сделал счёт в серии равным — 2-2
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android