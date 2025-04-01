Жамнов — о поражении от «Северстали»: соперник был сегодня посвежее

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал поражение в четвёртом матче серии с «Северсталью» (2:5).

— Соперник был сегодня посвежее. Это было видно по движению. Второй период, в принципе, проиграли. В третьем пытались вернуться в игру, но не хватило. Готовимся к следующей игре.

— Можно ли считать, что в прошлой игре Загидулин отбил максимум из возможного, а сегодня фортуна отвернулась?

— Я бы не сказал, что фортуна. Первая – отскок, рикошет от борта. А потом просто наши ошибки в обороне. То есть мы не совершали их в предыдущей игре. Чисто наши ошибки, нет тут вины вратаря.

— Если бы «Спартак» сегодня выиграл серию, то до следующего матча было бы 10 дней. С точки зрения тренера, пойдут ли на пользу команде игры без больших разрывов?

— Я, честно говоря, об этом не думаю. Мы больше фокусируемся на игре, на сопернике. Наша задача – выходить и побеждать в каждой игре, потому что это плей-офф. А вот это мы даже не рассматриваем, — цитирует Жамнова пресс-служба череповецкого клуба.