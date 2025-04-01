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Жамнов — о поражении от «Северстали»: соперник был сегодня посвежее

Жамнов — о поражении от «Северстали»: соперник был сегодня посвежее
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Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал поражение в четвёртом матче серии с «Северсталью» (2:5).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
01 апреля 2025, вторник. 19:30 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
5 : 2
Спартак
Москва
0:1 Орлов (Ружичка, Мальцев) – 04:11 (5x5)     1:1 Иванцов (Скоренов, Чуркин) – 23:43 (5x5)     2:1 Думбадзе (Подшивалов) – 25:57 (5x5)     3:1 Скоренов (Иванцов, Муханов) – 37:11 (5x5)     4:1 Подшивалов (Думбадзе) – 40:31 (5x5)     4:2 Мальцев (Ружичка) – 44:03 (5x5)     5:2 Иванцов (Скоренов) – 59:21 (en)    

— Соперник был сегодня посвежее. Это было видно по движению. Второй период, в принципе, проиграли. В третьем пытались вернуться в игру, но не хватило. Готовимся к следующей игре.

— Можно ли считать, что в прошлой игре Загидулин отбил максимум из возможного, а сегодня фортуна отвернулась?
— Я бы не сказал, что фортуна. Первая – отскок, рикошет от борта. А потом просто наши ошибки в обороне. То есть мы не совершали их в предыдущей игре. Чисто наши ошибки, нет тут вины вратаря.

— Если бы «Спартак» сегодня выиграл серию, то до следующего матча было бы 10 дней. С точки зрения тренера, пойдут ли на пользу команде игры без больших разрывов?
— Я, честно говоря, об этом не думаю. Мы больше фокусируемся на игре, на сопернике. Наша задача – выходить и побеждать в каждой игре, потому что это плей-офф. А вот это мы даже не рассматриваем, — цитирует Жамнова пресс-служба череповецкого клуба.

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