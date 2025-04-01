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Главный тренер «Северстали» оценил первую победу в серии плей-офф со «Спартаком»

Главный тренер «Северстали» оценил первую победу в серии плей-офф со «Спартаком»
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Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев оценил первую победу в серии над «Спартаком». Череповецкая команда в четвёртом матче серии одержала победу со счётом 5:2.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
01 апреля 2025, вторник. 19:30 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
5 : 2
Спартак
Москва
0:1 Орлов (Ружичка, Мальцев) – 04:11 (5x5)     1:1 Иванцов (Скоренов, Чуркин) – 23:43 (5x5)     2:1 Думбадзе (Подшивалов) – 25:57 (5x5)     3:1 Скоренов (Иванцов, Муханов) – 37:11 (5x5)     4:1 Подшивалов (Думбадзе) – 40:31 (5x5)     4:2 Мальцев (Ружичка) – 44:03 (5x5)     5:2 Иванцов (Скоренов) – 59:21 (en)    

«Хороший боевой матч. Изначально нам, чтобы забить голы, помог борт. Затем забросили хорошие шайбы, довели игру до конца. Мы благодарим наших болельщиков, которые отлично нас поддерживают. Шикарная атмосфера в «Ледовом». Благодарим их. Нам нужна ваша поддержка и в Москве.

— Был ли какой-то разговор с командой перед этим решающим матчем?
— Ребята прекрасно понимают. Они играют. Вы видели, что в тех матчах, в которых мы уступили, мы играли до конца. Старались победить.

— Есть ли вероятность увидеть в Москве Пилипенко или травмированных?
— На данный момент у нас есть ряд игроков, у которых есть повреждения. Эти матчи они пропускали. Эти повреждения не дают им возможности играть. А через день посмотрим, что нам скажут наши доктора, — цитирует Козырева пресс-служба череповецкого клуба.

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