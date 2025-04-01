Главный тренер «Северстали» оценил первую победу в серии плей-офф со «Спартаком»

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев оценил первую победу в серии над «Спартаком». Череповецкая команда в четвёртом матче серии одержала победу со счётом 5:2.
«Хороший боевой матч. Изначально нам, чтобы забить голы, помог борт. Затем забросили хорошие шайбы, довели игру до конца. Мы благодарим наших болельщиков, которые отлично нас поддерживают. Шикарная атмосфера в «Ледовом». Благодарим их. Нам нужна ваша поддержка и в Москве.
— Был ли какой-то разговор с командой перед этим решающим матчем?
— Ребята прекрасно понимают. Они играют. Вы видели, что в тех матчах, в которых мы уступили, мы играли до конца. Старались победить.
— Есть ли вероятность увидеть в Москве Пилипенко или травмированных?
— На данный момент у нас есть ряд игроков, у которых есть повреждения. Эти матчи они пропускали. Эти повреждения не дают им возможности играть. А через день посмотрим, что нам скажут наши доктора, — цитирует Козырева пресс-служба череповецкого клуба.
- 1 апреля 2025
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