Результаты матчей плей-офф КХЛ — 2024/2025 на 1 апреля 2025 года
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1 апреля прошёл очередной игровой день первого раунда Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги. Состоялись четыре встречи: две в Западной конференции и две — в Восточной. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
01 апреля 2025, вторник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
1 : 3
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Чистяков (Каблуков) – 02:57 (5x5) 1:1 Михайлис (Зернов, Орехов) – 46:44 (5x5) 1:2 Джонсон (Камалов) – 57:48 (5x5) 1:3 Орехов – 58:11 (en)
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
01 апреля 2025, вторник. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
7 : 2
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Фальковский (Семёнов) – 01:02 (5x5) 2:0 Барабанов – 05:51 (5x5) 3:0 Сафонов (Галимов, Фальковский) – 09:10 (5x5) 4:0 Дыняк (Кошелев) – 10:56 (5x5) 4:1 Голышев – 24:20 (5x5) 4:2 Шаров (Трямкин, Зборовский) – 30:32 (5x5) 5:2 Петан (Семёнов) – 32:55 (5x5) 6:2 Барабанов (Миллер, Яшкин) – 35:59 (5x4) 7:2 Галимов (Марченко, Барабанов) – 55:19 (5x5)
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
01 апреля 2025, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 1
Динамо Мн
Минск
1:0 Долженков (Мингачёв) – 41:15 (5x5) 2:0 Дроздов (Соркин, Классон) – 46:23 (5x5) 2:1 Пинчук (Мороз, Улле) – 58:14 (6x5)
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
01 апреля 2025, вторник. 19:30 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
5 : 2
Спартак
Москва
0:1 Орлов (Ружичка, Мальцев) – 04:11 (5x5) 1:1 Иванцов (Скоренов, Чуркин) – 23:43 (5x5) 2:1 Думбадзе (Подшивалов) – 25:57 (5x5) 3:1 Скоренов (Иванцов, Муханов) – 37:11 (5x5) 4:1 Подшивалов (Думбадзе) – 40:31 (5x5) 4:2 Мальцев (Ружичка) – 44:03 (5x5) 5:2 Иванцов (Скоренов) – 59:21 (en)
Счёт в сериях 1/8 финала плей-офф КХЛ на сегодняшний день выглядит следующим образом:
Запад
«Локомотив» (1) — «Торпедо» (8). Счёт в серии: 3-0
«Динамо» Москва (2) — СКА (7). Счёт в серии: 2-1
«Спартак» (3) — «Северсталь» (6). Счёт в серии: 3-1
«Динамо» Минск (4) — ЦСКА (5). Счёт в серии: 2-2
Восток
«Трактор» (1) — «Адмирал» (8). Счёт в серии: 1-2
«Салават Юлаев» (2) — «Сибирь» (7). Счёт в серии: 2-1
«Металлург» (3) — «Авангард» (6). Счёт в серии: 1-3
«Автомобилист» (4) — «Ак Барс» (5). Счёт в серии: 2-2
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