Результаты матчей 1/8 финала плей-офф ВХЛ 1 апреля 2025 года
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Сегодня, 1 апреля, прошли четыре встречи плей-офф OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ — Кубка Чемпиона России. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.
OLIMPBET ВХЛ – плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
01 апреля 2025, вторник. 15:00 МСК
Металлург Нк
Новокузнецк
Окончен
4 : 0
Магнитка
Магнитогорск
1:0 Сердюк (Минеев, Перевалов) – 15:44 (5x5) 2:0 Стариков (Нургалиев, Марушев) – 35:08 (5x5) 3:0 Минеев (Соколов) – 49:31 (5x4) 4:0 Дюрягин (Петриков, Захаров) – 51:04 (5x5)
OLIMPBET ВХЛ – плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
01 апреля 2025, вторник. 17:00 МСК
Рубин
Тюмень
Окончен
2 : 1
СКА-Нева
Санкт-Петербург
1:0 Подкорытов (Лютов, Горшков) – 10:21 (5x5) 2:0 Давыдов (Баранов) – 16:22 (5x5) 2:1 Демидов (Шеховцов, Зеленов) – 53:59 (5x5)
OLIMPBET ВХЛ – плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
01 апреля 2025, вторник. 18:30 МСК
Торпедо-Горький
Нижний Новгород
Окончен
2 : 1
ОТ
Звезда
Москва
1:0 Омелюсик (Опалев) – 20:52 (5x5) 1:1 Рожков – 27:51 (4x5) 2:1 Минаев (Орлович-Грудков) – 73:32 (5x5)
OLIMPBET ВХЛ – плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
01 апреля 2025, вторник. 18:30 МСК
Химик
Воскресенск
Окончен
2 : 1
Зауралье
Курган
1:0 Корбит (Костенко, Кровяков) – 04:00 (5x4) 2:0 Корбит – 33:54 (5x5) 2:1 Круженков (Тагиров, Дидковский) – 49:04 (5x5)
Все пары 1/8 финала:
1. «Металлург» (Новокузнецк) — 16. «Магнитка» (Магнитогорск);
2. «Динамо» (Санкт-Петербург) — 15. «Буран» (Воронеж);
3. «Рубин» (Тюмень) — 14. «СКА-Нева» (Санкт-Петербург);
4. «Горняк-УГМК» (Верхняя Пышма) — 13. ХК «Норильск» (Норильск);
5. «Химик» (Воскресенск) — 12. «Зауралье» (Курган);
6. «Югра» (Ханты-Мансийск) — 11. «Рязань-ВДВ» (Рязань);
7. «Торпедо-Горький» (Нижний Новгород) — 10. «Звезда» (Москва);
8. «Челмет» (Челябинск) — 9. «Молот» (Пермь).
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