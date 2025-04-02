Воробьёв завёл «Красную машину», Просветов стоял как стена. Яркие фото победы ЦСКА

1 апреля в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» прошёл четвёртый матч серии 1/8 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором местный ЦСКА принимал на своём льду минское «Динамо». Встреча команд Западной конференции завершилась победой армейцев со счётом 2:1.

Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Динамо» Минск — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

Первые два периода прошли в постоянных стычках, эмоции на старте матча били через край. Однако счёт команды смогли открыть лишь в начале третьей двадцатиминутки. Сначала нападающий ЦСКА Кирилл Долженков поразил девятку Василия Демченко. А через несколько минут Иван Дроздов удвоил преимущество армейцев. За две минуты до конца матча Виталий Пинчук отыграл одну шайбу, но большего гостям добиться не удалось.

ЦСКА выиграл оба матча в Москве и сравнял счёт в серии — 2-2. Пятый матч пройдёт в Минске 3 апреля.