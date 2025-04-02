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Александр Овечкин высказался об антирекорде «Вашингтона» в текущем сезоне

Александр Овечкин высказался об антирекорде «Вашингтона» в текущем сезоне
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о серии поражений столичной команды в Национальной хоккейной лиге. Напомним, подопечные Спенсера Карбери проиграли три матча подряд, установив антирекорд по самой продолжительной подобной серии в текущем розыгрыше регулярки.

«Серия поражений? Приятно, что это происходит именно сейчас, а не в последние девять игр перед стартом плей-офф. Мы должны оставить это в прошлом, сосредоточиться на следующем матче и вернуть себе уверенность. В целом, мы всё ещё в комфортном положении, но иногда обстоятельства складываются не так, как мы планируем», — приводит слова Овечкина пресс-служба «Кэпиталз».

На данный момент «Вашингтон» занимает второе место в сводной турнирной таблице НХЛ. При этом, команда Карбери со 103 очками возглавляет Столичный дивизион и Восточную конференцию.

Отметим, Овечкин забросил 890 шайб в регулярках. Ему осталось четыре гола до повторения снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894).

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