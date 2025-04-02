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Александр Овечкин вышел на 27-е место по матчам в НХЛ, догнав главного тренера «Каролины»

Александр Овечкин вышел на 27-е место по матчам в НХЛ, догнав главного тренера «Каролины»
Александр Овечкин
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В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Бостон Брюинз» принимает «Вашингтон Кэпиталз». В ходе первого периода счёт равный — 0:0.

НХЛ — регулярный чемпионат
02 апреля 2025, среда. 02:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Перерыв
0 : 2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Дауд (Дьюхейм) – 13:32 (sh)     0:2 Овечкин (Строум, Карлсон) – 15:43 (pp)    

В составе «Вашингтона» играет Александр Овечкин. Для российского хоккеиста это 1484-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ. Таким образом, россиянин вышел на 27-е место по матчам в лиге, догнав известного в прошлом нападающего, а ныне главного тренера «Каролины Харрикейнз» Рода Бриндамора (1484).

Ближайшей целью для капитана «столичной» команды теперь является показатель располагающегося на 26-й позиции Уэйна Гретцки (1487). Рекордсменом же является Патрик Марло, на счету которого 1779 встреч.

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