Александр Овечкин вышел на 27-е место по матчам в НХЛ, догнав главного тренера «Каролины»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Бостон Брюинз» принимает «Вашингтон Кэпиталз». В ходе первого периода счёт равный — 0:0.

В составе «Вашингтона» играет Александр Овечкин. Для российского хоккеиста это 1484-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ. Таким образом, россиянин вышел на 27-е место по матчам в лиге, догнав известного в прошлом нападающего, а ныне главного тренера «Каролины Харрикейнз» Рода Бриндамора (1484).

Ближайшей целью для капитана «столичной» команды теперь является показатель располагающегося на 26-й позиции Уэйна Гретцки (1487). Рекордсменом же является Патрик Марло, на счету которого 1779 встреч.