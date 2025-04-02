Лэйн Хатсон повторил достижение Криса Челиоса для защитников-новичков в истории НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Монреаль Канадиенс» принимает «Флориду Пантерз». В ходе первого периода хозяева впереди — 1:0.

В составе хозяев результативной передачей отметился защитник Лэйн Хатсон. Американский защитник стал всего третьим игроком обороны в истории североамериканской лиги, сделавшим 55 результативных передач в том сезоне, в котором они бы считались новичками НХЛ.

Рекорд по голевым передачам среди защитников-новичков был установлен в сезоне-1980/1981, когда Ларри Мёрфи выполнил 60 ассистов. Второе место занимает Крис Челиос (55, сезон-1984/1985). Сегодня достижение Челиоса повторил Хатсон.