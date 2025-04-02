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Лэйн Хатсон повторил достижение Криса Челиоса для защитников-новичков в истории НХЛ

Лэйн Хатсон повторил достижение Криса Челиоса для защитников-новичков в истории НХЛ
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В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Монреаль Канадиенс» принимает «Флориду Пантерз». В ходе первого периода хозяева впереди — 1:0.

НХЛ — регулярный чемпионат
02 апреля 2025, среда. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1-й период
1 : 1
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Андерсон (Гуле, Хатсон) – 04:43     1:1 Миккола (Лунделль) – 10:37    

В составе хозяев результативной передачей отметился защитник Лэйн Хатсон. Американский защитник стал всего третьим игроком обороны в истории североамериканской лиги, сделавшим 55 результативных передач в том сезоне, в котором они бы считались новичками НХЛ.

Рекорд по голевым передачам среди защитников-новичков был установлен в сезоне-1980/1981, когда Ларри Мёрфи выполнил 60 ассистов. Второе место занимает Крис Челиос (55, сезон-1984/1985). Сегодня достижение Челиоса повторил Хатсон.

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