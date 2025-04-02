Александр Овечкин забил 891-й гол за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ
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В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Бостон Брюинз» принимает «Вашингтон Кэпиталз». В ходе первого периода гости впереди — 2:0.
НХЛ — регулярный чемпионат
02 апреля 2025, среда. 02:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Перерыв
0 : 2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Дауд (Дьюхейм) – 13:32 (sh) 0:2 Овечкин (Строум, Карлсон) – 15:43 (pp)
Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин оформил свой 891-й гол в регулярных сезонах НХЛ, поразив ворота «Бостона». На 16-й минуте матча Овечкин забросил вторую шайбу «Кэпиталз», установив текущий счёт 2:0 в пользу «столичной» команды. Российский форвард реализовал большинство в концовке первого периода.
Напомним, что для российского хоккеиста это 1484-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ. Таким образом, россиянин вышел на 27-е место по матчам в лиге, догнав известного в прошлом нападающего, а ныне главного тренера «Каролины Харрикейнз» Рода Бриндамора (1484).
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