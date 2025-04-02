Александр Овечкин забил 891-й гол за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Бостон Брюинз» принимает «Вашингтон Кэпиталз». В ходе первого периода гости впереди — 2:0.

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин оформил свой 891-й гол в регулярных сезонах НХЛ, поразив ворота «Бостона». На 16-й минуте матча Овечкин забросил вторую шайбу «Кэпиталз», установив текущий счёт 2:0 в пользу «столичной» команды. Российский форвард реализовал большинство в концовке первого периода.

Напомним, что для российского хоккеиста это 1484-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ. Таким образом, россиянин вышел на 27-е место по матчам в лиге, догнав известного в прошлом нападающего, а ныне главного тренера «Каролины Харрикейнз» Рода Бриндамора (1484).