Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Александр Овечкин повторил рекорд Уэйна Гретцки в НХЛ по голам в первых периодах

Александр Овечкин повторил рекорд Уэйна Гретцки в НХЛ по голам в первых периодах
Александр Овечкин
Комментарии

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Бостон Брюинз» принимает «Вашингтон Кэпиталз». После завершения первого периода гости впереди — 2:0.

НХЛ — регулярный чемпионат
02 апреля 2025, среда. 02:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
2-й период
1 : 2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Дауд (Дьюхейм) – 13:32 (sh)     0:2 Овечкин (Строум, Карлсон) – 15:43 (pp)     1:2 Леттьери (Хуснутдинов) – 26:05    

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин оформил свой 891-й гол в регулярных сезонах НХЛ, поразив ворота «Бостона». На 16-й минуте матча Овечкин забросил вторую шайбу «Кэпиталз», установив текущий счёт 2:0 в пользу «столичной» команды. Российский форвард реализовал большинство в концовке первого периода.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, для российского нападающего этот гол стал 241-м за карьеру в первых периодах в матчах североамериканской лиги. По этому показателю Александр сравнялся с Уэйном Гретцки, повторив рекорд канадского форварда в этой номинации.

Материалы по теме
Александр Овечкин забил 891-й гол за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android