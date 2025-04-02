Александр Овечкин повторил рекорд Уэйна Гретцки в НХЛ по голам в первых периодах
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В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Бостон Брюинз» принимает «Вашингтон Кэпиталз». После завершения первого периода гости впереди — 2:0.
НХЛ — регулярный чемпионат
02 апреля 2025, среда. 02:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
2-й период
1 : 2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Дауд (Дьюхейм) – 13:32 (sh) 0:2 Овечкин (Строум, Карлсон) – 15:43 (pp) 1:2 Леттьери (Хуснутдинов) – 26:05
Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин оформил свой 891-й гол в регулярных сезонах НХЛ, поразив ворота «Бостона». На 16-й минуте матча Овечкин забросил вторую шайбу «Кэпиталз», установив текущий счёт 2:0 в пользу «столичной» команды. Российский форвард реализовал большинство в концовке первого периода.
Как сообщает пресс-служба НХЛ, для российского нападающего этот гол стал 241-м за карьеру в первых периодах в матчах североамериканской лиги. По этому показателю Александр сравнялся с Уэйном Гретцки, повторив рекорд канадского форварда в этой номинации.
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