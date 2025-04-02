Александр Овечкин повторил рекорд Уэйна Гретцки в НХЛ по голам в первых периодах

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Бостон Брюинз» принимает «Вашингтон Кэпиталз». После завершения первого периода гости впереди — 2:0.

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин оформил свой 891-й гол в регулярных сезонах НХЛ, поразив ворота «Бостона». На 16-й минуте матча Овечкин забросил вторую шайбу «Кэпиталз», установив текущий счёт 2:0 в пользу «столичной» команды. Российский форвард реализовал большинство в концовке первого периода.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, для российского нападающего этот гол стал 241-м за карьеру в первых периодах в матчах североамериканской лиги. По этому показателю Александр сравнялся с Уэйном Гретцки, повторив рекорд канадского форварда в этой номинации.