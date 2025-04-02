Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Овечкин обошёл Гретцки и Беллоуза и вышел на второе место по голам «Оригинальной шестёрке»

Овечкин обошёл Гретцки и Беллоуза и вышел на второе место по голам «Оригинальной шестёрке»
Аудио-версия:
Комментарии

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, забросивший шайбу в ворота «Бостон Брюинз» в первом периоде выездного матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, вышел на второе место по числу голов командам «Оригинальной шестёрки». Об этом сообщает пресс-служба лиги

НХЛ — регулярный чемпионат
02 апреля 2025, среда. 02:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
2-й период
1 : 2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Дауд (Дьюхейм) – 13:32 (sh)     0:2 Овечкин (Строум, Карлсон) – 15:43 (pp)     1:2 Леттьери (Хуснутдинов) – 26:05    

На момент написания новости начался второй период. Счёт 2:0 в пользу гостей. Овечкин забил 225-й гол в ворота франшиз «Оригинальной шестёрки». Помимо «Бостона», в это число входят «Монреаль», «Торонто», «Детройт», «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Чикаго».

39-летний Овечкин на одну шайбу опередил Уэйна Гретцки и Брайана Беллоуза (224). Рекордсменом по данному показателю является Бретт Халл, в активе которого 260 заброшенных шайб.

Материалы по теме
Александр Овечкин повторил рекорд Уэйна Гретцки в НХЛ по голам в первых периодах

Главные рекорды Александра Овечкина:

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android