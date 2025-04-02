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Овечкин обошёл Гретцки и Беллоуза и вышел на второе место по голам «Оригинальной шестёрке»

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, забросивший шайбу в ворота «Бостон Брюинз» в первом периоде выездного матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, вышел на второе место по числу голов командам «Оригинальной шестёрки». Об этом сообщает пресс-служба лиги

На момент написания новости начался второй период. Счёт 2:0 в пользу гостей. Овечкин забил 225-й гол в ворота франшиз «Оригинальной шестёрки». Помимо «Бостона», в это число входят «Монреаль», «Торонто», «Детройт», «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Чикаго».

39-летний Овечкин на одну шайбу опередил Уэйна Гретцки и Брайана Беллоуза (224). Рекордсменом по данному показателю является Бретт Халл, в активе которого 260 заброшенных шайб.

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