Лэйн Хатсон повторил достижение Никласа Лидстрёма для защитников-новичков в истории НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Монреаль Канадиенс» принимает «Флориду Пантерз». После завершения первого периода счёт равный — 1:1.

В составе хозяев результативной передачей отметился защитник Лэйн Хатсон. Американский защитник стал всего 10-м игроком обороны в истории североамериканской лиги, набравшим 60 очков в том сезоне, в котором они бы считались новичками НХЛ.

При этом последним защитником-новичком, кому покорялось это достижение до Хатсона, был шведский хоккеист Никлас Лидстрём, набравший 60 очков в сезоне НХЛ-1991/1992. С тех пор никому из новичков НХЛ среди игроков обороны не удавалось добраться до этой отметки.