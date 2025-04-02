Лэйн Хатсон повторил достижение Никласа Лидстрёма для защитников-новичков в истории НХЛ
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В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Монреаль Канадиенс» принимает «Флориду Пантерз». После завершения первого периода счёт равный — 1:1.
НХЛ — регулярный чемпионат
02 апреля 2025, среда. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
2-й период
1 : 1
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Андерсон (Гуле, Хатсон) – 04:43 1:1 Миккола (Лунделль) – 10:37
В составе хозяев результативной передачей отметился защитник Лэйн Хатсон. Американский защитник стал всего 10-м игроком обороны в истории североамериканской лиги, набравшим 60 очков в том сезоне, в котором они бы считались новичками НХЛ.
При этом последним защитником-новичком, кому покорялось это достижение до Хатсона, был шведский хоккеист Никлас Лидстрём, набравший 60 очков в сезоне НХЛ-1991/1992. С тех пор никому из новичков НХЛ среди игроков обороны не удавалось добраться до этой отметки.
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