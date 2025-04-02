Александр Овечкин установил рекорд по голам в НХЛ в 30+лет

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостон Брюинз». Встреча проходит в эти минуты. Идёт перерыв после первого периода, счёт 2:0 в пользу гостей. Для Овечкина эта шайба стала 891-й в регулярных чемпионатах НХЛ.

Россиянин отметился 416-й шайбой в НХЛ в возрасте 30 лет и старше. Таким образом, россиянин превзошёл рекорд Горди Хоу (415) и стал лидером по данному показателю.

Напомним, что для российского хоккеиста это 1484-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ. Таким образом, россиянин вышел на 27-е место по матчам в лиге, догнав известного в прошлом нападающего, а ныне главного тренера «Каролины Харрикейнз» Рода Бриндамора (1484).