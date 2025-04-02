Александр Овечкин установил рекорд по голам в НХЛ в 30+лет
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостон Брюинз». Встреча проходит в эти минуты. Идёт перерыв после первого периода, счёт 2:0 в пользу гостей. Для Овечкина эта шайба стала 891-й в регулярных чемпионатах НХЛ.
НХЛ — регулярный чемпионат
02 апреля 2025, среда. 02:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
2-й период
1 : 2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Дауд (Дьюхейм) – 13:32 (sh) 0:2 Овечкин (Строум, Карлсон) – 15:43 (pp) 1:2 Леттьери (Хуснутдинов) – 26:05
Россиянин отметился 416-й шайбой в НХЛ в возрасте 30 лет и старше. Таким образом, россиянин превзошёл рекорд Горди Хоу (415) и стал лидером по данному показателю.
Напомним, что для российского хоккеиста это 1484-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ. Таким образом, россиянин вышел на 27-е место по матчам в лиге, догнав известного в прошлом нападающего, а ныне главного тренера «Каролины Харрикейнз» Рода Бриндамора (1484).
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