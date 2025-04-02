Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Александр Овечкин повторил достижение Фила Эспозито за карьеру в НХЛ

Александр Овечкин повторил достижение Фила Эспозито за карьеру в НХЛ
Александр Овечкин
Аудио-версия:
Комментарии

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Бостон Брюинз» принимает «Вашингтон Кэпиталз». В ходе второго периода гости впереди — 2:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
02 апреля 2025, среда. 02:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
3-й период
2 : 2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Дауд (Дьюхейм) – 13:32 (sh)     0:2 Овечкин (Строум, Карлсон) – 15:43 (pp)     1:2 Леттьери (Хуснутдинов) – 26:05     2:2 Пастрняк (Гики, Лорей) – 37:12 (pp)    

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин оформил свой 891-й гол в регулярных сезонах НХЛ, поразив ворота «Бостона». На 16-й минуте матча Овечкин забросил вторую шайбу «Кэпиталз», установив текущий счёт 2:0 в пользу «столичной» команды. Российский форвард реализовал большинство в концовке первого периода.

Для Овечкина этот гол стал 30-м в ворота «Бостона» за время его карьеры в НХЛ. Таким образом «мишки» стали 14-м клубом североамериканской лиги, в ворота которого российский форвард забрасывал 30+ шайб. По этому показателю Александр повторил достижение Фила Эспозито. Рекорд по количеству клубов, в ворота которых он забивал 30+ голов, принадлежит Уэйну Гретцки (16)

Материалы по теме
Александр Овечкин повторил рекорд Уэйна Гретцки в НХЛ по голам в первых периодах
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android