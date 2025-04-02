Александр Овечкин повторил достижение Фила Эспозито за карьеру в НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Бостон Брюинз» принимает «Вашингтон Кэпиталз». В ходе второго периода гости впереди — 2:1.

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин оформил свой 891-й гол в регулярных сезонах НХЛ, поразив ворота «Бостона». На 16-й минуте матча Овечкин забросил вторую шайбу «Кэпиталз», установив текущий счёт 2:0 в пользу «столичной» команды. Российский форвард реализовал большинство в концовке первого периода.

Для Овечкина этот гол стал 30-м в ворота «Бостона» за время его карьеры в НХЛ. Таким образом «мишки» стали 14-м клубом североамериканской лиги, в ворота которого российский форвард забрасывал 30+ шайб. По этому показателю Александр повторил достижение Фила Эспозито. Рекорд по количеству клубов, в ворота которых он забивал 30+ голов, принадлежит Уэйну Гретцки (16)