Кирилл Марченко стал пятым россиянином, забившим 30+ голов в этом сезоне НХЛ

Российский форвард «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко, отметившийся дублем в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нэшвилл Предаторз», забросил свои 29-ю и 30-ю шайбы в текущем розыгрыше НХЛ.
На момент написания новости идёт второй период. Хозяева впереди — 6:3. Таким образом, Марченко стал пятым россиянином, который пересёк отметку в 30 голов в нынешнем сезоне. На это ему понадобилось 70 матчей. Кроме того, на его счету 38 результативных передач.
Ранее 30+ голов в сезоне-2024/2025 разменял капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, в активе которого на данный момент 38 точных броска в текущей регулярке. Вторым и третьим отметку пересекли форварды «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг» соответственно Артемий Панарин (33) и Никита Кучеров (33). Четвёртым 30 шайб забросил нападающий «Вегас Голден Найтс» Павел Дорофеев (31).
Самый разгромный счёт в истории хоккея с шайбой:
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