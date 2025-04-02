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Кирилл Марченко стал пятым россиянином, забившим 30+ голов в этом сезоне НХЛ

Кирилл Марченко стал пятым россиянином, забившим 30+ голов в этом сезоне НХЛ
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Российский форвард «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко, отметившийся дублем в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нэшвилл Предаторз», забросил свои 29-ю и 30-ю шайбы в текущем розыгрыше НХЛ.

НХЛ — регулярный чемпионат
02 апреля 2025, среда. 02:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
3-й период
8 : 3
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Марченко (Веренски) – 01:15     2:0 Фантилли (Матейчук, Джонсон) – 16:34     3:0 Монахан (Джонсон, Веренски) – 18:10 (pp)     3:1 Форсберг (Евангелиста, О'Райлли) – 18:34     4:1 Марченко (Монахан) – 24:12     4:2 Бантинг (Свечков, Евангелиста) – 25:43     4:3 Бэррон (Врана) – 26:26     5:3 Фантилли (Дженнер) – 32:00     6:3 Монахан (Марченко, Дженнер) – 36:47 (pp)     7:3 Фаббро (Фантилли, Джонсон) – 39:41     8:3 Марченко (Монахан, Фаббро) – 45:23    

На момент написания новости идёт второй период. Хозяева впереди — 6:3. Таким образом, Марченко стал пятым россиянином, который пересёк отметку в 30 голов в нынешнем сезоне. На это ему понадобилось 70 матчей. Кроме того, на его счету 38 результативных передач.

Ранее 30+ голов в сезоне-2024/2025 разменял капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, в активе которого на данный момент 38 точных броска в текущей регулярке. Вторым и третьим отметку пересекли форварды «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг» соответственно Артемий Панарин (33) и Никита Кучеров (33). Четвёртым 30 шайб забросил нападающий «Вегас Голден Найтс» Павел Дорофеев (31).

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