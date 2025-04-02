Хет-трик и ассист Марченко помогли «Коламбусу» обыграть «Нэшвилл» в матче с 12-ю голами

В ночь с 1 на 2 апреля мск на льду «Нейшнвайд-Арена» в американском Коламбусе завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Коламбус Блю Джекетс» и «Нэшвилл Предаторз», уверенную победу в котором со счётом 8:4 одержали хозяева льда.

В составе победителей голами отметились Адам Фантилли (2+1), Шон Монахан (2+2), Данте Фаббро (1+1), а также хет-трик и голевая передача в активе россиянина Кирилла Марченко. Другие российские хоккеисты Дмитрий Воронков и Иван Проворов в этой встрече результативными действиями не отличились.

У гостей забросили Филип Форсберг, Майкл Бантинг, Джастин Бэррон и Джордан Истерли. Российский форвард Фёдор Свечков отметился ассистом.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В следующем матче «Коламбус» сыграет на своём льду с «Колорадо Эвеланш» 4 апреля. «Нэшвилл» встретится в гостях с «Даллас Старз» также 4 апреля.

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