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Коламбус Блю Джекетс — Нэшвилл Предаторз, результат матча 2 апреля 2025, счёт 8:4, регулярный чемпионат НХЛ 2024/2025

Хет-трик и ассист Марченко помогли «Коламбусу» обыграть «Нэшвилл» в матче с 12-ю голами
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В ночь с 1 на 2 апреля мск на льду «Нейшнвайд-Арена» в американском Коламбусе завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Коламбус Блю Джекетс» и «Нэшвилл Предаторз», уверенную победу в котором со счётом 8:4 одержали хозяева льда.

НХЛ — регулярный чемпионат
02 апреля 2025, среда. 02:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
8 : 4
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Марченко (Веренски) – 01:15     2:0 Фантилли (Матейчук, Джонсон) – 16:34     3:0 Монахан (Джонсон, Веренски) – 18:10 (pp)     3:1 Форсберг (Евангелиста, О'Райлли) – 18:34     4:1 Марченко (Монахан) – 24:12     4:2 Бантинг (Свечков, Евангелиста) – 25:43     4:3 Бэррон (Врана) – 26:26     5:3 Фантилли (Дженнер) – 32:00     6:3 Монахан (Марченко, Дженнер) – 36:47 (pp)     7:3 Фаббро (Фантилли, Джонсон) – 39:41     8:3 Марченко (Монахан, Фаббро) – 45:23     8:4 Истерли (Смит) – 49:02    

В составе победителей голами отметились Адам Фантилли (2+1), Шон Монахан (2+2), Данте Фаббро (1+1), а также хет-трик и голевая передача в активе россиянина Кирилла Марченко. Другие российские хоккеисты Дмитрий Воронков и Иван Проворов в этой встрече результативными действиями не отличились.

У гостей забросили Филип Форсберг, Майкл Бантинг, Джастин Бэррон и Джордан Истерли. Российский форвард Фёдор Свечков отметился ассистом.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В следующем матче «Коламбус» сыграет на своём льду с «Колорадо Эвеланш» 4 апреля. «Нэшвилл» встретится в гостях с «Даллас Старз» также 4 апреля.

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