Шайба Овечкина помогла «Вашингтону» победить «Бостон» и прервать серию из трёх поражений
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В ночь с 1 на 2 апреля мск на льду «Ти-Ди Гарден» в Бостоне (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Бостон Брюинз» и «Вашингтон Кэпиталз», победу в котором со счётом 4:3 одержали гости льда.
НХЛ — регулярный чемпионат
02 апреля 2025, среда. 02:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
3 : 4
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Дауд (Дьюхейм) – 13:32 (sh) 0:2 Овечкин (Строум, Карлсон) – 15:43 (pp) 1:2 Леттьери (Хуснутдинов) – 26:05 2:2 Пастрняк (Гики, Лорей) – 37:12 (pp) 2:3 Строум (Протас, Фехервари) – 50:37 2:4 Уилсон – 54:44 3:4 Пастрняк (Гики, Заха) – 55:13
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