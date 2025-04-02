Шайба Овечкина помогла «Вашингтону» победить «Бостон» и прервать серию из трёх поражений

В ночь с 1 на 2 апреля мск на льду «Ти-Ди Гарден» в Бостоне (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Бостон Брюинз» и «Вашингтон Кэпиталз», победу в котором со счётом 4:3 одержали гости льда.

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