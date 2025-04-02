Александр Овечкин: сколько голов на сегодня — три шайбы до рекорда Гретцки

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостон Брюинз». Игра, проходившая на арене «Ти-Ди Гарден» в Бостоне, завершилась победой «Кэпиталз» со счётом 4:3.

Таким образом, Овечкин сократил отставание от снайперского рекорда канадца Уэйна Гретцки (894) в регулярных сезонах НХЛ до трёх шайб.

В текущем сезоне на счету российского форварда 38 заброшенных шайб и 27 результативных передач в 58 матчах. Всего за карьеру в НХЛ он принял участие в 1484 матчах, забив 891 гол и выполнив 724 результативных паса.

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