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«Тампа» обыграла «Айлендерс». У Кучерова — два ассиста, Василевский совершил 28 сейвов

В ночь с 1 на 2 апреля мск на льду «Ю-Би-Эс-Арена» в американском Элмонте завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Нью-Йорк Айлендерс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг», победу в котором со счётом 4:1 одержали гости.

В составе победителей голами отметились Оливер Бьёркстранд, Джейк Гюнцель (1+1), Виктор Хедман и Ник Пол. Российский форвард Никита Кучеров отметился двумя ассистами. Голкипер Андрей Василевский совершил 28 спасений.

У гостей единственную шайбу забросил Бо Хорват. Россияне Александр Романов и Максим Цыплаков в этой встрече результативными действиями не отметились. Вратарь Илья Сорокин завершил матч с 19 сейвами.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В следующем матче «Айлендерс» сыграют на своём льду с «Миннесота Уайлд» 5 апреля. «Тампа» встретится в гостях с «Оттава Сенаторз» 4 апреля.

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