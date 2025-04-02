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Нью-Йорк Айлендерс — Тампа-Бэй Лайтнинг, результат матча 2 апреля 2025, счёт 1:4, регулярный чемпионат НХЛ 2024/2025

«Тампа» обыграла «Айлендерс». У Кучерова — два ассиста, Василевский совершил 28 сейвов
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В ночь с 1 на 2 апреля мск на льду «Ю-Би-Эс-Арена» в американском Элмонте завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Нью-Йорк Айлендерс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг», победу в котором со счётом 4:1 одержали гости.

НХЛ — регулярный чемпионат
02 апреля 2025, среда. 02:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
1 : 4
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Бьёркстранд (Рэддиш, Пойнт) – 08:46     1:1 Хорват (Пулок) – 10:57 (sh)     1:2 Гюнцель (Кучеров, Пойнт) – 28:09     1:3 Хедман (Кучеров, Гюнцель) – 30:41     1:4 Пол (Чирелли, Чернак) – 56:29    

В составе победителей голами отметились Оливер Бьёркстранд, Джейк Гюнцель (1+1), Виктор Хедман и Ник Пол. Российский форвард Никита Кучеров отметился двумя ассистами. Голкипер Андрей Василевский совершил 28 спасений.

У гостей единственную шайбу забросил Бо Хорват. Россияне Александр Романов и Максим Цыплаков в этой встрече результативными действиями не отметились. Вратарь Илья Сорокин завершил матч с 19 сейвами.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В следующем матче «Айлендерс» сыграют на своём льду с «Миннесота Уайлд» 5 апреля. «Тампа» встретится в гостях с «Оттава Сенаторз» 4 апреля.

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