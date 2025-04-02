Никита Кучеров вышел в лидеры гонки бомбардиров НХЛ, опередив Натана Маккиннона
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Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, отличившийся двумя результативными передачами в недавно завершившемся матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (4:1), обошёл канадского форварда «Колорадо Эвеланш» Натана Маккиннона в списке лучших бомбардиров сезона Национальной хоккейной лиги.
НХЛ — регулярный чемпионат
02 апреля 2025, среда. 02:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
1 : 4
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Бьёркстранд (Рэддиш, Пойнт) – 08:46 1:1 Хорват (Пулок) – 10:57 (sh) 1:2 Гюнцель (Кучеров, Пойнт) – 28:09 1:3 Хедман (Кучеров, Гюнцель) – 30:41 1:4 Пол (Чирелли, Чернак) – 56:29
Таким образом, Кучеров набрал 111-е (33+78) очко в нынешнем сезоне. Теперь россиянин занимает первое место в гонке бомбардиров, Маккиннон идёт вторым — 110 очков (30+80).
На третьей строчке располагается форвард «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль. Немец забил 51 гол и оформил 53 результативные передачи — 104 очка.
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