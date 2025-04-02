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Сент-Луис Блюз — Детройт Ред Уингз, результат матча 2 апреля 2025, счет 2:1 OT, НХЛ 2024-2025

«Детройт» уступил в овертайме «Сент-Луису», у Владимира Тарасенко результативный пас
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В ночь с 1 на 2 апреля мск на льду арены «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе (США, штат Миссури) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Сент-Луис Блюз» и «Детройт Ред Уингз». Хозяева площадки одержали победу в овертайме со счётом 2:1 OT.

НХЛ — регулярный чемпионат
02 апреля 2025, среда. 03:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
2 : 1
ОТ
Детройт Ред Уингз
Детройт
0:1 Комфер (Берггрен, Тарасенко) – 45:13     1:1 Кайру (Фаулер, Холлоуэй) – 59:31     2:1 Фаулер (Томас) – 63:27    
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