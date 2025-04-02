«Детройт» уступил в овертайме «Сент-Луису», у Владимира Тарасенко результативный пас

В ночь с 1 на 2 апреля мск на льду арены «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе (США, штат Миссури) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Сент-Луис Блюз» и «Детройт Ред Уингз». Хозяева площадки одержали победу в овертайме со счётом 2:1 OT.