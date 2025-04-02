Голы Овечкина как рекордсмена «Вашингтона» сделали бы его лучшим снайпером ещё 12 клубов

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил 418 шайб с того момента, как стал лучшим снайпером в истории своего клуба — для преодоления рекордной планки хоккеисту потребовалось забить 473 гола в регулярных чемпионатах НХЛ, сейчас на его счету 891 шайба.

Этих 418 шайб, заброшенных Овечкиным уже в качестве лучшего снайпера в истории «Кэпиталз», ему хватило бы для того, чтобы побить снайперские рекорды любого из ещё 12 клубов НХЛ. Ниже находится рекордная голевая планка в истории «Каролины Харрикейнз» (382), «Коламбус Блю Джекетс» (289), «Флориды Пантерз» (285), «Миннесоты Уайлд» (219), «Нэшвилл Предаторз» (316), «Нью-Джерси Дэвилз» (408), «Нью-Йорк Рейнджерс» (406), «Сиэтл Кракен» (114), «Юты» (26), «Ванкувер Кэнакс» (393), «Вегас Голден Найтс» (192) и «Виннипег Джетс» (333).

При этом Александру Овечкину не хватает всего трёх голов, чтобы добавить в этот список «Филадельфию Флайерз» (420) и «Торонто Мэйпл Лифс» (420).

Видео: Сотрудник «Вашингтона» помечает клюшку Овечкина