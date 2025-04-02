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Голы Овечкина как рекордсмена «Вашингтона» сделали бы его лучшим снайпером ещё 12 клубов

Голы Овечкина как рекордсмена «Вашингтона» сделали бы его лучшим снайпером ещё 12 клубов
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил 418 шайб с того момента, как стал лучшим снайпером в истории своего клуба — для преодоления рекордной планки хоккеисту потребовалось забить 473 гола в регулярных чемпионатах НХЛ, сейчас на его счету 891 шайба.

НХЛ — регулярный чемпионат
02 апреля 2025, среда. 02:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
3 : 4
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Дауд (Дьюхейм) – 13:32 (sh)     0:2 Овечкин (Строум, Карлсон) – 15:43 (pp)     1:2 Леттьери (Хуснутдинов) – 26:05     2:2 Пастрняк (Гики, Лорей) – 37:12 (pp)     2:3 Строум (Протас, Фехервари) – 50:37     2:4 Уилсон (Дюбуа, Овечкин) – 54:46     3:4 Пастрняк (Гики, Заха) – 55:13    

Этих 418 шайб, заброшенных Овечкиным уже в качестве лучшего снайпера в истории «Кэпиталз», ему хватило бы для того, чтобы побить снайперские рекорды любого из ещё 12 клубов НХЛ. Ниже находится рекордная голевая планка в истории «Каролины Харрикейнз» (382), «Коламбус Блю Джекетс» (289), «Флориды Пантерз» (285), «Миннесоты Уайлд» (219), «Нэшвилл Предаторз» (316), «Нью-Джерси Дэвилз» (408), «Нью-Йорк Рейнджерс» (406), «Сиэтл Кракен» (114), «Юты» (26), «Ванкувер Кэнакс» (393), «Вегас Голден Найтс» (192) и «Виннипег Джетс» (333).

При этом Александру Овечкину не хватает всего трёх голов, чтобы добавить в этот список «Филадельфию Флайерз» (420) и «Торонто Мэйпл Лифс» (420).

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