Овечкин оторвался от Кучерова и Панарина в списке лучших российских снайперов сезона НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил 891-ю шайбу за карьеру в Национальной хоккейной лиге. Форвард сделал это в матче регулярного чемпионата с «Бостон Брюинз» (4:3), улучшив свою позицию в списке лучших российских снайперов регулярки.

После данного матча в текущем сезоне на счету Овечкина стало 38 голов, он продолжает возглавлять список лучших снайперов среди российских хоккеистов. Благодаря данному голу Александр увеличил свой отрыв от идущих за ним на второй строчке Никиты Кучерова из «Тампа-Бэй Лайтнинг» и Артемия Панарина из «Нью-Йорк Рейнджерс» до пяти шайб.

На счету обоих хоккеистов — по 33 гола. Далее следуют нападающий «Коламбус Бою Джекетс» Кирилл Марченко и Павел Дорофеев из «Вегас Голден Найтс», у них 31 шайба.

Главные рекорды Александра Овечкина: