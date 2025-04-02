Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Овечкин оторвался от Кучерова и Панарина в списке лучших российских снайперов сезона НХЛ

Овечкин оторвался от Кучерова и Панарина в списке лучших российских снайперов сезона НХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил 891-ю шайбу за карьеру в Национальной хоккейной лиге. Форвард сделал это в матче регулярного чемпионата с «Бостон Брюинз» (4:3), улучшив свою позицию в списке лучших российских снайперов регулярки.

НХЛ — регулярный чемпионат
02 апреля 2025, среда. 02:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
3 : 4
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Дауд (Дьюхейм) – 13:32 (sh)     0:2 Овечкин (Строум, Карлсон) – 15:43 (pp)     1:2 Леттьери (Хуснутдинов) – 26:05     2:2 Пастрняк (Гики, Лорей) – 37:12 (pp)     2:3 Строум (Протас, Фехервари) – 50:37     2:4 Уилсон (Дюбуа, Овечкин) – 54:46     3:4 Пастрняк (Гики, Заха) – 55:13    

После данного матча в текущем сезоне на счету Овечкина стало 38 голов, он продолжает возглавлять список лучших снайперов среди российских хоккеистов. Благодаря данному голу Александр увеличил свой отрыв от идущих за ним на второй строчке Никиты Кучерова из «Тампа-Бэй Лайтнинг» и Артемия Панарина из «Нью-Йорк Рейнджерс» до пяти шайб.

На счету обоих хоккеистов — по 33 гола. Далее следуют нападающий «Коламбус Бою Джекетс» Кирилл Марченко и Павел Дорофеев из «Вегас Голден Найтс», у них 31 шайба.

Материалы по теме
Уэйн, ты готов? Овечкин забросил 891-ю шайбу и установил крутой снайперский рекорд
Видео
Уэйн, ты готов? Овечкин забросил 891-ю шайбу и установил крутой снайперский рекорд

Главные рекорды Александра Овечкина:

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android