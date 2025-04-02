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После гола «Бостону» НХЛ обновила дату, когда Овечкин может побить рекорд Гретцки

После гола «Бостону» НХЛ обновила дату, когда Овечкин может побить рекорд Гретцки
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Пресс-служба Национальной хоккейной лиги после матча между «Бостон Брюинз» и «Вашингтон Кэпиталз» (3:4) назвала новую дату, когда российский нападающий команды Александр Овечкин побьёт легендарный рекорд Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в регулярных чемпионатах. Александр в этой встрече забил гол и отдал одну результативную передачу.

НХЛ — регулярный чемпионат
02 апреля 2025, среда. 02:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
3 : 4
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Дауд (Дьюхейм) – 13:32 (sh)     0:2 Овечкин (Строум, Карлсон) – 15:43 (pp)     1:2 Леттьери (Хуснутдинов) – 26:05     2:2 Пастрняк (Гики, Лорей) – 37:12 (pp)     2:3 Строум (Протас, Фехервари) – 50:37     2:4 Уилсон (Дюбуа, Овечкин) – 54:46     3:4 Пастрняк (Гики, Заха) – 55:13    

Александр Овечкин забивает в среднем 0,66 гола за игру в этом сезоне и 0,60 гола за карьеру в НХЛ. Это означает, что 39-летний хоккеист может обойти рекорд легендарного Уэйна Гретцки в гостевом матче 16 апреля с «Нью-Йорк Айлендерс».

Напомним, отставание Овечкина от рекорда Гретцки составляет три шайбы.

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