После гола «Бостону» НХЛ обновила дату, когда Овечкин может побить рекорд Гретцки

Пресс-служба Национальной хоккейной лиги после матча между «Бостон Брюинз» и «Вашингтон Кэпиталз» (3:4) назвала новую дату, когда российский нападающий команды Александр Овечкин побьёт легендарный рекорд Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в регулярных чемпионатах. Александр в этой встрече забил гол и отдал одну результативную передачу.

Александр Овечкин забивает в среднем 0,66 гола за игру в этом сезоне и 0,60 гола за карьеру в НХЛ. Это означает, что 39-летний хоккеист может обойти рекорд легендарного Уэйна Гретцки в гостевом матче 16 апреля с «Нью-Йорк Айлендерс».

Напомним, отставание Овечкина от рекорда Гретцки составляет три шайбы.

Главные рекорды Александра Овечкина: