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«Сент-Луис» одержал 10 побед подряд, это лучшая действующая серия в НХЛ

«Сент-Луис» одержал 10 побед подряд, это лучшая действующая серия в НХЛ
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«Сент-Луис Блюз» продлил победную серию в регулярном чемпионате НХЛ до 10 матчей. В ночь с 1 на 2 апреля мск на льду домашней арены «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе (США, штат Миссури) «блюзмены» переиграли в овертайме «Детройт Ред Уингз» со счётом 2:1 OT.

НХЛ — регулярный чемпионат
02 апреля 2025, среда. 03:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
2 : 1
ОТ
Детройт Ред Уингз
Детройт
0:1 Комфер (Берггрен, Тарасенко) – 45:13     1:1 Кайру (Фаулер, Холлоуэй) – 59:31     2:1 Фаулер (Томас) – 63:27    

Последнее поражение «Сент-Луис» потерпел 14 марта в выездной встрече с «Питтсбург Пингвинз» (3:5). После этого «Блюз» обыграли «Миннесоту Уайлд» в гостях (5:1), «Анахайм Дакс» дома (7:2), «Нэшвилл Предаторз» в гостях (4:1), «Ванкувер Кэнакс» дома (4:3 OT), «Чикаго Блэкхоукс» дома (4:1), вновь «Нэшвилл» дома (4:1), «Монреаль Канадиенс» дома (6:1), вновь «Нэшвилл» в гостях (3:2) и «Колорадо Эвеланш» в гостях (2:1).

Это лучшая текущая победная серия в НХЛ — ближе всех к ней смогли приблизиться «Даллас Старз» и «Вегас Голден Найтс» с шестиматчевыми действующими сериями.

«Сент-Луис» набрал 89 очков в 76 матчах, занимает седьмую строчку таблицы Западной конференции и продолжает борьбу за попадание в плей-офф.

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