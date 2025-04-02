Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Оформивший 3+1 Кирилл Марченко признан НХЛ первой звездой матча «Коламбус» — «Нэшвилл»

Оформивший 3+1 Кирилл Марченко признан НХЛ первой звездой матча «Коламбус» — «Нэшвилл»
Комментарии

Российские хоккеист «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко включён экспертами НХЛ в число звёзд домашнего матча регулярного чемпионата с «Нэшвилл Предаторз» (8:4).

НХЛ — регулярный чемпионат
02 апреля 2025, среда. 02:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
8 : 4
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Марченко (Веренски) – 01:15     2:0 Фантилли (Матейчук, Джонсон) – 16:34     3:0 Монахан (Джонсон, Веренски) – 18:10 (pp)     3:1 Форсберг (Евангелиста, О'Райлли) – 18:34     4:1 Марченко (Монахан) – 24:12     4:2 Бантинг (Свечков, Евангелиста) – 25:43     4:3 Бэррон (Врана) – 26:26     5:3 Фантилли (Дженнер) – 32:00     6:3 Монахан (Марченко, Дженнер) – 36:47 (pp)     7:3 Фаббро (Фантилли, Джонсон) – 39:41     8:3 Марченко (Монахан, Фаббро) – 45:23     8:4 Истерли (Смит) – 49:02    

Нападающий Марченко, на счету которого четыре очка — хет-трик и результативный пас, был признан НХЛ первой звездой матча. Форврад хозяев Шон Монахан отметился двумя заброшенными шайбами и двумя результативными передачами, что принесло ему статус второй звезды. Третьей звездой стал нападающий «Коламбуса» Адам Фантилли, на счету которого два ассиста и победный гол «Блю Джекетс».

Всего в активе 24-летнего Марченко 70 (31+39) очков в текущей регулярке.

Материалы по теме
Видео
Хет-трик и ассист Марченко помогли «Коламбусу» обыграть «Нэшвилл» в матче с 12-ю голами

Сколько платят хоккеистам НХЛ:

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android