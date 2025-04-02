Оформивший 3+1 Кирилл Марченко признан НХЛ первой звездой матча «Коламбус» — «Нэшвилл»

Российские хоккеист «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко включён экспертами НХЛ в число звёзд домашнего матча регулярного чемпионата с «Нэшвилл Предаторз» (8:4).

Нападающий Марченко, на счету которого четыре очка — хет-трик и результативный пас, был признан НХЛ первой звездой матча. Форврад хозяев Шон Монахан отметился двумя заброшенными шайбами и двумя результативными передачами, что принесло ему статус второй звезды. Третьей звездой стал нападающий «Коламбуса» Адам Фантилли, на счету которого два ассиста и победный гол «Блю Джекетс».

Всего в активе 24-летнего Марченко 70 (31+39) очков в текущей регулярке.

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