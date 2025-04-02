Оформивший 3+1 Кирилл Марченко признан НХЛ первой звездой матча «Коламбус» — «Нэшвилл»
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Российские хоккеист «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко включён экспертами НХЛ в число звёзд домашнего матча регулярного чемпионата с «Нэшвилл Предаторз» (8:4).
НХЛ — регулярный чемпионат
02 апреля 2025, среда. 02:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
8 : 4
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Марченко (Веренски) – 01:15 2:0 Фантилли (Матейчук, Джонсон) – 16:34 3:0 Монахан (Джонсон, Веренски) – 18:10 (pp) 3:1 Форсберг (Евангелиста, О'Райлли) – 18:34 4:1 Марченко (Монахан) – 24:12 4:2 Бантинг (Свечков, Евангелиста) – 25:43 4:3 Бэррон (Врана) – 26:26 5:3 Фантилли (Дженнер) – 32:00 6:3 Монахан (Марченко, Дженнер) – 36:47 (pp) 7:3 Фаббро (Фантилли, Джонсон) – 39:41 8:3 Марченко (Монахан, Фаббро) – 45:23 8:4 Истерли (Смит) – 49:02
Нападающий Марченко, на счету которого четыре очка — хет-трик и результативный пас, был признан НХЛ первой звездой матча. Форврад хозяев Шон Монахан отметился двумя заброшенными шайбами и двумя результативными передачами, что принесло ему статус второй звезды. Третьей звездой стал нападающий «Коламбуса» Адам Фантилли, на счету которого два ассиста и победный гол «Блю Джекетс».
Всего в активе 24-летнего Марченко 70 (31+39) очков в текущей регулярке.
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