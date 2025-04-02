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Никита Кучеров признан НХЛ второй звездой победного матча «Тампы» с «Айлендерс»

Никита Кучеров признан НХЛ второй звездой победного матча «Тампы» с «Айлендерс»
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Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров был признан экспертами НХЛ второй звездой матча регулярного чемпионата с «Нью-Йорк Айлендерс» (4:1), который завершился в Элмонте (США, штат Нью-Йорк) в ночь с 1 на 2 апреля мск. На счету Кучерова в этой игре два результативных паса, которые помогли его команде забросить вторую (победную) и третью шайбы.

НХЛ — регулярный чемпионат
02 апреля 2025, среда. 02:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
1 : 4
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Бьёркстранд (Рэддиш, Пойнт) – 08:46     1:1 Хорват (Пулок) – 10:57 (sh)     1:2 Гюнцель (Кучеров, Пойнт) – 28:09     1:3 Хедман (Кучеров, Гюнцель) – 30:41     1:4 Пол (Чирелли, Чернак) – 56:29    

Статус первой звезды матча получил нападающий «Тампы» Джейк Гюнцель — на его счету победная шайба «молний» и результативный пас. Третьей звездой стал форвард «Лайтнинг» Брейден Пойнт, который отметился, как и Кучеров, двумя результативными передачами.

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