Стала известна четвёртая команда, досрочно вышедшая в плей-офф НХЛ

Хоккейный клуб «Вегас Голден Найтс» досрочно гарантировал себе место в плей-офф Национальной хоккейной лиги. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Это стало возможным после поражения канадской команды «Калгари Флэймс» в гостевом матче с «Ютой» (1:3). Таким образом, идущий девятым в Западной конференции «Калгари» уже никаким образом не сможет опередить «Вегас».
Отметим, в эти минуты «Голден Найтс» проводят свой матч игрового дня, где дома принимают «Эдмонтон Ойлерз». В середине третьего периода счёт 3:2 в пользу гостей. На данный момент «Вегас» с 98 очками занимает третье место на Западе.
Напомним, ранее в плей-офф НХЛ уже вышли «Виннипег Джетс» и «Даллас Старз» на Западе, а также «Вашингтон Кэпиталз» на Востоке.
Лучшие российские игроки в плей-офф НХЛ:
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