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Стала известна четвёртая команда, досрочно вышедшая в плей-офф НХЛ

Стала известна четвёртая команда, досрочно вышедшая в плей-офф НХЛ
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Хоккейный клуб «Вегас Голден Найтс» досрочно гарантировал себе место в плей-офф Национальной хоккейной лиги. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

НХЛ — регулярный чемпионат
02 апреля 2025, среда. 04:00 МСК
Юта
Солт-Лейк-Сити
Окончен
3 : 1
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Стенлунд (Керфут, Коул) – 17:46     2:0 Хэйтон (Дурзи, Шмальц) – 22:25     2:1 Андерссон – 33:00     3:1 Келлер (Гюнтер, Кули) – 59:42    

Это стало возможным после поражения канадской команды «Калгари Флэймс» в гостевом матче с «Ютой» (1:3). Таким образом, идущий девятым в Западной конференции «Калгари» уже никаким образом не сможет опередить «Вегас».

Отметим, в эти минуты «Голден Найтс» проводят свой матч игрового дня, где дома принимают «Эдмонтон Ойлерз». В середине третьего периода счёт 3:2 в пользу гостей. На данный момент «Вегас» с 98 очками занимает третье место на Западе.

Напомним, ранее в плей-офф НХЛ уже вышли «Виннипег Джетс» и «Даллас Старз» на Западе, а также «Вашингтон Кэпиталз» на Востоке.

НХЛ — регулярный чемпионат
02 апреля 2025, среда. 05:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
2 : 3
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Руа (Дорофеев) – 04:34     1:1 Уолман (Подколзин, Бушар) – 20:19     1:2 Драйзайтль (Ньюджент-Хопкинс, Бушар) – 36:03 (pp)     1:3 Арвидссон (Капанен, Хенрик) – 38:20     2:3 Дорофеев (Корчак) – 42:35    
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