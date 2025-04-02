Александр Овечкин прокомментировал 891-ю шайбу в регулярках, заброшенную «Бостону»

39-летний российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о своей заброшенной шайбе в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Бостон Брюинз» (4:3).

«Гол остаётся голом. В этом моменте отлично сыграли Строум и Карлсон. Я рад, что болельщики «Кэпиталз» с таким интересом следят за нашей игрой. Завтра нас ждёт важный матч против «Каролины», так что атмосфера будет жаркой», — приводит слова Овечкина пресс-служба НХЛ.

Всего в текущем сезоне Овечкин забросил 38 шайб и отметился 27 результативными передачами в 58 матчах. Напомним, в регулярках Александр забил 891 гол. Отставание от легендарного снайперского рекорда Уэйна Гретцки теперь составляет три шайбы.

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