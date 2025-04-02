Александр Овечкин прокомментировал 891-ю шайбу в регулярках, заброшенную «Бостону»
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39-летний российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о своей заброшенной шайбе в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Бостон Брюинз» (4:3).
НХЛ — регулярный чемпионат
02 апреля 2025, среда. 02:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
3 : 4
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Дауд (Дьюхейм) – 13:32 (sh) 0:2 Овечкин (Строум, Карлсон) – 15:43 (pp) 1:2 Леттьери (Хуснутдинов) – 26:05 2:2 Пастрняк (Гики, Лорей) – 37:12 (pp) 2:3 Строум (Протас, Фехервари) – 50:37 2:4 Уилсон (Дюбуа, Овечкин) – 54:46 3:4 Пастрняк (Гики, Заха) – 55:13
«Гол остаётся голом. В этом моменте отлично сыграли Строум и Карлсон. Я рад, что болельщики «Кэпиталз» с таким интересом следят за нашей игрой. Завтра нас ждёт важный матч против «Каролины», так что атмосфера будет жаркой», — приводит слова Овечкина пресс-служба НХЛ.
Всего в текущем сезоне Овечкин забросил 38 шайб и отметился 27 результативными передачами в 58 матчах. Напомним, в регулярках Александр забил 891 гол. Отставание от легендарного снайперского рекорда Уэйна Гретцки теперь составляет три шайбы.
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