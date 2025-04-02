Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Александр Овечкин прокомментировал 891-ю шайбу в регулярках, заброшенную «Бостону»

Александр Овечкин прокомментировал 891-ю шайбу в регулярках, заброшенную «Бостону»
Комментарии

39-летний российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о своей заброшенной шайбе в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Бостон Брюинз» (4:3).

НХЛ — регулярный чемпионат
02 апреля 2025, среда. 02:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
3 : 4
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Дауд (Дьюхейм) – 13:32 (sh)     0:2 Овечкин (Строум, Карлсон) – 15:43 (pp)     1:2 Леттьери (Хуснутдинов) – 26:05     2:2 Пастрняк (Гики, Лорей) – 37:12 (pp)     2:3 Строум (Протас, Фехервари) – 50:37     2:4 Уилсон (Дюбуа, Овечкин) – 54:46     3:4 Пастрняк (Гики, Заха) – 55:13    

«Гол остаётся голом. В этом моменте отлично сыграли Строум и Карлсон. Я рад, что болельщики «Кэпиталз» с таким интересом следят за нашей игрой. Завтра нас ждёт важный матч против «Каролины», так что атмосфера будет жаркой», — приводит слова Овечкина пресс-служба НХЛ.

Всего в текущем сезоне Овечкин забросил 38 шайб и отметился 27 результативными передачами в 58 матчах. Напомним, в регулярках Александр забил 891 гол. Отставание от легендарного снайперского рекорда Уэйна Гретцки теперь составляет три шайбы.

Материалы по теме
Уэйн, ты готов? Овечкин забросил 891-ю шайбу и установил крутой снайперский рекорд
Видео
Уэйн, ты готов? Овечкин забросил 891-ю шайбу и установил крутой снайперский рекорд

Лучшие российские игроки в плей-офф НХЛ:

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android