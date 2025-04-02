Овечкин и Уилсон увеличили отрывы от Протаса в гонке лучших снайперов «Вашингтона»

39-летний капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин продолжает лидировать в клубной гонке снайперов текущего сезона. В выездной встрече регулярного чемпионата НХЛ с «Бостон Брюинз» (4:3) российский хоккеист отметился заброшенной шайбой, ставшей для него 38-й в сезоне.

При этом Овечкин сохранил преимущество в шесть шайб над занимающим второе место Томом Уилсоном, который забросил в ворота «Бостона» свою 32-ю шайбу, и увеличил отрыв от третьего в снайперской гонке «Кэпиталз» белорусского нападающего Алексея Протаса — на его счету осталось 30 голов. В топ-5 входят также Коннор Макмайкл (25 голов) и Дилан Строум (24 гола, один в матче с «Бостоном»).

Видео: Фанаты устроили овации Овечкину, обошедшему по очкам Эспозито