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Овечкин и Уилсон увеличили отрывы от Протаса в гонке лучших снайперов «Вашингтона»

Овечкин и Уилсон увеличили отрывы от Протаса в гонке лучших снайперов «Вашингтона»
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39-летний капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин продолжает лидировать в клубной гонке снайперов текущего сезона. В выездной встрече регулярного чемпионата НХЛ с «Бостон Брюинз» (4:3) российский хоккеист отметился заброшенной шайбой, ставшей для него 38-й в сезоне.

НХЛ — регулярный чемпионат
02 апреля 2025, среда. 02:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
3 : 4
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Дауд (Дьюхейм) – 13:32 (sh)     0:2 Овечкин (Строум, Карлсон) – 15:43 (pp)     1:2 Леттьери (Хуснутдинов) – 26:05     2:2 Пастрняк (Гики, Лорей) – 37:12 (pp)     2:3 Строум (Протас, Фехервари) – 50:37     2:4 Уилсон (Дюбуа, Овечкин) – 54:46     3:4 Пастрняк (Гики, Заха) – 55:13    

При этом Овечкин сохранил преимущество в шесть шайб над занимающим второе место Томом Уилсоном, который забросил в ворота «Бостона» свою 32-ю шайбу, и увеличил отрыв от третьего в снайперской гонке «Кэпиталз» белорусского нападающего Алексея Протаса — на его счету осталось 30 голов. В топ-5 входят также Коннор Макмайкл (25 голов) и Дилан Строум (24 гола, один в матче с «Бостоном»).

Регулярный чемпионат НХЛ. Календарь
Регулярный чемпионат НХЛ. Турнирная таблица

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