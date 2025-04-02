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Вегас Голден Найтс — Эдмонтон Ойлерз, результат матча 2 апреля 2025, счёт 2:3, регулярный чемпионат НХЛ 2024/2025

Два очка Дорофеева не хватило «Вегасу» для победы в матче НХЛ с «Эдмонтоном»
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В ночь с 1 на 2 апреля мск на льду «Ти-Мобайл Арена» в американском Парадайсе завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Вегас Голден Найтс» и «Эдмонтон Ойлерз», победу в котором со счётом 3:2 одержали гости.

НХЛ — регулярный чемпионат
02 апреля 2025, среда. 05:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
2 : 3
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Руа (Дорофеев) – 04:34     1:1 Уолман (Подколзин, Бушар) – 20:19     1:2 Драйзайтль (Ньюджент-Хопкинс, Бушар) – 36:03 (pp)     1:3 Арвидссон (Капанен, Хенрик) – 38:20     2:3 Дорофеев (Корчак) – 42:35    

В составе победителей голами отметились Джейк Уолман, Леон Драйзайтль и Виктор Арвидссон. Российский форвард канадской команды Василий Подколзин отличился в этой встрече результативной передачей.

У хозяев гол и ассист на счету россиянина Павла Дорофеева. Такая же статистика у канадца Николя Руа. Нападающий Иван Барбашёв завершил встречу с показателем полезности «-2».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В следующем матче «Вегас» сыграет на своём льду с «Виннипег Джетс» 4 апреля. «Эдмонтон» встретится в гостях с «Сан-Хосе Шаркс» также 4 апреля.

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