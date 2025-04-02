Два очка Дорофеева не хватило «Вегасу» для победы в матче НХЛ с «Эдмонтоном»

В ночь с 1 на 2 апреля мск на льду «Ти-Мобайл Арена» в американском Парадайсе завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Вегас Голден Найтс» и «Эдмонтон Ойлерз», победу в котором со счётом 3:2 одержали гости.
В составе победителей голами отметились Джейк Уолман, Леон Драйзайтль и Виктор Арвидссон. Российский форвард канадской команды Василий Подколзин отличился в этой встрече результативной передачей.
У хозяев гол и ассист на счету россиянина Павла Дорофеева. Такая же статистика у канадца Николя Руа. Нападающий Иван Барбашёв завершил встречу с показателем полезности «-2».
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
В следующем матче «Вегас» сыграет на своём льду с «Виннипег Джетс» 4 апреля. «Эдмонтон» встретится в гостях с «Сан-Хосе Шаркс» также 4 апреля.
Сколько платят хоккеистам НХЛ:
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