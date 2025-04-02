Гол и передача Кузьменко помогли «Лос-Анджелесу» дома победить «Виннипег»

Сегодня, 2 апреля на льду «Крипто.ком-Арены» в Лос-Анджелесе (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Лос-Анджелес Кингз» и «Виннипег Джетс». Победу со счётом 4:1 одержали хозяева льда.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
На девятой минуте первого периода Тревор Мур с передачи Джоэля Эдмундсона открыл счёт во встрече. На 10-й минуте периода Анже Копитар с передач Андрея Кузьменко и Адриана Кемпе удвоил преимущество хозяев.
На 12-й минуте второго периода Коул Перфетти с передачи Моргана Бэррона сделал счёт 1:2. На седьмой минуте периода Андрей Кузьменко забросил третью шайбу хозяев во встрече.
В конце встречи Адриан Кемпе установил окончательный счёт в матче.
Отметим, что «Виннипег» прервал трёхматчевую победную серию.
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