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Лос-Анджелес Кингз — Виннипег Джетс, результат матча 2 апреля 2025, счет 4:1, НХЛ 2024-2025

Гол и передача Кузьменко помогли «Лос-Анджелесу» дома победить «Виннипег»
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Сегодня, 2 апреля на льду «Крипто.ком-Арены» в Лос-Анджелесе (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Лос-Анджелес Кингз» и «Виннипег Джетс». Победу со счётом 4:1 одержали хозяева льда.

НХЛ — регулярный чемпионат
02 апреля 2025, среда. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
4 : 1
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Мур (Эдмундсон) – 08:28     2:0 Копитар (Кузьменко, Кемпе) – 09:50     2:1 Перфетти (Бэррон) – 31:40     3:1 Кузьменко – 36:07     4:1 Кемпе (Копитар, Фёгеле) – 59:05    

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

На девятой минуте первого периода Тревор Мур с передачи Джоэля Эдмундсона открыл счёт во встрече. На 10-й минуте периода Анже Копитар с передач Андрея Кузьменко и Адриана Кемпе удвоил преимущество хозяев.

На 12-й минуте второго периода Коул Перфетти с передачи Моргана Бэррона сделал счёт 1:2. На седьмой минуте периода Андрей Кузьменко забросил третью шайбу хозяев во встрече.

В конце встречи Адриан Кемпе установил окончательный счёт в матче.

Отметим, что «Виннипег» прервал трёхматчевую победную серию.

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