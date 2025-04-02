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2 апреля главные новости спорта, Александр Овечкин, рекорд Гретцки, футбол, результаты НХЛ, КХЛ, НБА

Овечкин забил 891-й гол, четыре забитых мяча вывели «Реал» в финал Кубка. Главное к утру
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил 891-ю шайбу в регулярных чемпионатах и сократил отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894) до трёх голов, мадридский «Реал» в безумном матче с дополнительным временем прошёл в финал Кубка Испании в противостоянии с «Реалом Сосьедад», форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров вышел в единоличные лидеры гонки бомбардиров НХЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Александр Овечкин забил 891-й гол за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ.
  2. «Реал» сыграл вничью с «Реалом Сосьедад» со счётом 4:4 и вышел в финал Кубка Испании.
  3. Никита Кучеров вышел в лидеры гонки бомбардиров НХЛ, опередив Натана Маккиннона.
  4. Никола Йокич установил исторический рекорд НБА всех времён.
  5. Первый трипл-дабл в истории с 61 очком Йокича не помог «Денверу» обыграть «Миннесоту».
  6. Два очка Овечкина помогли «Вашингтону» победить «Бостон» и прервать серию из трёх поражений.
  7. «ПСЖ» отыгрался с 0:2 в матче с «Дюнкерком» из второй лиги и вышел в финал Кубка Франции.
  8. Игорь Шалимов подпишет контракт с «Факелом» до конца сезона.
  9. «Байер» не смог выйти в финал Кубка Германии, проиграв клубу из третьей лиги страны.
  10. «Манчестер Юнайтед» минимально проиграл «Ноттингем Форест» в 30-м туре АПЛ.
  11. Хет-трик и ассист Марченко помогли «Коламбусу» обыграть «Нэшвилл» в матче с 12 голами.
  12. «Ак Барс» разгромил «Автомобилист» в четвёртом матче и сравнял счёт в серии.
  13. ХК ЦСКА второй раз подряд обыграл минское «Динамо» и сделал счёт в серии равным — 2-2.
  14. «Северсталь» одержала первую победу в серии плей-офф со «Спартаком».
  15. Стефен Карри набрал 52 очка с дабл-даблом и принёс «Голден Стэйт» победу над «Мемфисом».
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