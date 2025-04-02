Овечкин забил 891-й гол, четыре забитых мяча вывели «Реал» в финал Кубка. Главное к утру

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил 891-ю шайбу в регулярных чемпионатах и сократил отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894) до трёх голов, мадридский «Реал» в безумном матче с дополнительным временем прошёл в финал Кубка Испании в противостоянии с «Реалом Сосьедад», форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров вышел в единоличные лидеры гонки бомбардиров НХЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».