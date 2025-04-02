Овечкин забил 891-й гол, четыре забитых мяча вывели «Реал» в финал Кубка. Главное к утру
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил 891-ю шайбу в регулярных чемпионатах и сократил отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894) до трёх голов, мадридский «Реал» в безумном матче с дополнительным временем прошёл в финал Кубка Испании в противостоянии с «Реалом Сосьедад», форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров вышел в единоличные лидеры гонки бомбардиров НХЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Александр Овечкин забил 891-й гол за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ.
- «Реал» сыграл вничью с «Реалом Сосьедад» со счётом 4:4 и вышел в финал Кубка Испании.
- Никита Кучеров вышел в лидеры гонки бомбардиров НХЛ, опередив Натана Маккиннона.
- Никола Йокич установил исторический рекорд НБА всех времён.
- Первый трипл-дабл в истории с 61 очком Йокича не помог «Денверу» обыграть «Миннесоту».
- Два очка Овечкина помогли «Вашингтону» победить «Бостон» и прервать серию из трёх поражений.
- «ПСЖ» отыгрался с 0:2 в матче с «Дюнкерком» из второй лиги и вышел в финал Кубка Франции.
- Игорь Шалимов подпишет контракт с «Факелом» до конца сезона.
- «Байер» не смог выйти в финал Кубка Германии, проиграв клубу из третьей лиги страны.
- «Манчестер Юнайтед» минимально проиграл «Ноттингем Форест» в 30-м туре АПЛ.
- Хет-трик и ассист Марченко помогли «Коламбусу» обыграть «Нэшвилл» в матче с 12 голами.
- «Ак Барс» разгромил «Автомобилист» в четвёртом матче и сравнял счёт в серии.
- ХК ЦСКА второй раз подряд обыграл минское «Динамо» и сделал счёт в серии равным — 2-2.
- «Северсталь» одержала первую победу в серии плей-офф со «Спартаком».
- Стефен Карри набрал 52 очка с дабл-даблом и принёс «Голден Стэйт» победу над «Мемфисом».
Материалы по теме
Материалы по теме
Комментарии