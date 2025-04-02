НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 2 апреля
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Сегодня, 2 апреля, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного турнира команды провели 10 встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами сыгранных матчей регулярки нынешнего сезона.
НХЛ — регулярный чемпионат
02 апреля 2025, среда. 02:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
2 : 5
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 Так (Самуэльссон, Цукер) – 08:38 0:2 Далин (Куинн, Самуэльссон) – 11:51 0:3 Томпсон (Петерка, Далин) – 32:36 1:3 Жиру (Клевен, Улльмарк) – 33:46 1:4 Кребс – 49:59 2:4 Сандерсон (Амадио, Зуб) – 50:22 2:5 Маклауд – 57:21 (sh)
НХЛ — регулярный чемпионат
02 апреля 2025, среда. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
3 : 2
ОТ
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Андерсон (Гуле, Хатсон) – 04:43 1:1 Миккола (Лунделль) – 10:37 1:2 Самоскевич (Джонс) – 38:47 (pp) 2:2 Судзуки (Хатсон, Слафковски) – 59:51 3:2 Судзуки (Кофилд, Хатсон) – 60:29
НХЛ — регулярный чемпионат
02 апреля 2025, среда. 02:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
8 : 4
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Марченко (Веренски) – 01:15 2:0 Фантилли (Матейчук, Джонсон) – 16:34 3:0 Монахан (Джонсон, Веренски) – 18:10 (pp) 3:1 Форсберг (Евангелиста, О'Райлли) – 18:34 4:1 Марченко (Монахан) – 24:12 4:2 Бантинг (Свечков, Евангелиста) – 25:43 4:3 Бэррон (Врана) – 26:26 5:3 Фантилли (Дженнер) – 32:00 6:3 Монахан (Марченко, Дженнер) – 36:47 (pp) 7:3 Фаббро (Фантилли, Джонсон) – 39:41 8:3 Марченко (Монахан, Фаббро) – 45:23 8:4 Истерли (Смит) – 49:02
НХЛ — регулярный чемпионат
02 апреля 2025, среда. 02:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
3 : 4
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Дауд (Дьюхейм) – 13:32 (sh) 0:2 Овечкин (Строум, Карлсон) – 15:43 (pp) 1:2 Леттьери (Хуснутдинов) – 26:05 2:2 Пастрняк (Гики, Лорей) – 37:12 (pp) 2:3 Строум (Протас, Фехервари) – 50:37 2:4 Уилсон (Дюбуа, Овечкин) – 54:46 3:4 Пастрняк (Гики, Заха) – 55:13
НХЛ — регулярный чемпионат
02 апреля 2025, среда. 02:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
1 : 4
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Бьёркстранд (Рэддиш, Пойнт) – 08:46 1:1 Хорват (Пулок) – 10:57 (sh) 1:2 Гюнцель (Кучеров, Пойнт) – 28:09 1:3 Хедман (Кучеров, Гюнцель) – 30:41 1:4 Пол (Чирелли, Чернак) – 56:29
НХЛ — регулярный чемпионат
02 апреля 2025, среда. 03:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
2 : 1
ОТ
Детройт Ред Уингз
Детройт
0:1 Комфер (Берггрен, Тарасенко) – 45:13 1:1 Кайру (Фаулер, Холлоуэй) – 59:31 2:1 Фаулер (Томас) – 63:27
НХЛ — регулярный чемпионат
02 апреля 2025, среда. 04:00 МСК
Юта
Солт-Лейк-Сити
Окончен
3 : 1
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Стенлунд (Керфут, Коул) – 17:46 2:0 Хэйтон (Дурзи, Шмальц) – 22:25 2:1 Андерссон – 33:00 3:1 Келлер (Гюнтер, Кули) – 59:42
НХЛ — регулярный чемпионат
02 апреля 2025, среда. 05:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
2 : 3
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Руа (Дорофеев) – 04:34 1:1 Уолман (Подколзин, Бушар) – 20:19 1:2 Драйзайтль (Ньюджент-Хопкинс, Бушар) – 36:03 (pp) 1:3 Арвидссон (Капанен, Хенрик) – 38:20 2:3 Дорофеев (Корчак) – 42:35
НХЛ — регулярный чемпионат
02 апреля 2025, среда. 05:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
4 : 3
Б
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Зеграс (Коланджело, Мактавиш) – 02:04 1:1 Мухамадуллин (Ферраро, Делландреа) – 05:28 2:1 ЛаКомбе (Зеграс, Мактавиш) – 08:13 (pp) 3:1 Коланджело (Мактавиш, Гудас) – 19:01 3:2 Власик (Томпсон) – 44:08 3:3 Веннберг (Эклунд) – 56:46 4:3 Мактавиш – 65:00
НХЛ — регулярный чемпионат
02 апреля 2025, среда. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
4 : 1
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Мур (Эдмундсон) – 08:28 2:0 Копитар (Кузьменко, Кемпе) – 09:50 2:1 Перфетти (Бэррон) – 31:40 3:1 Кузьменко – 36:07 4:1 Кемпе (Копитар, Фёгеле) – 59:05
Отметим, что первое место в Восточной конференции Национальной хоккейной лиги занимает «Вашингтон Кэпиталз», имея в активе 105 очков после 74 сыгранных встреч.
В Западной конференции Национальной хоккейной лиги первое место занимает «Виннипег Джетс» со 106 очками после 75 сыгранных встреч.
Напомним, регулярный сезон-2024/2025 Национальной хоккейной лиги завершится в апреле.
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