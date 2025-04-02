НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 2 апреля

Сегодня, 2 апреля, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного турнира команды провели 10 встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами сыгранных матчей регулярки нынешнего сезона.

Отметим, что первое место в Восточной конференции Национальной хоккейной лиги занимает «Вашингтон Кэпиталз», имея в активе 105 очков после 74 сыгранных встреч.

В Западной конференции Национальной хоккейной лиги первое место занимает «Виннипег Джетс» со 106 очками после 75 сыгранных встреч.

Напомним, регулярный сезон-2024/2025 Национальной хоккейной лиги завершится в апреле.