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НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 2 апреля

НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 2 апреля
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Сегодня, 2 апреля, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного турнира команды провели 10 встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами сыгранных матчей регулярки нынешнего сезона.

НХЛ — регулярный чемпионат
02 апреля 2025, среда. 02:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
2 : 5
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 Так (Самуэльссон, Цукер) – 08:38     0:2 Далин (Куинн, Самуэльссон) – 11:51     0:3 Томпсон (Петерка, Далин) – 32:36     1:3 Жиру (Клевен, Улльмарк) – 33:46     1:4 Кребс – 49:59     2:4 Сандерсон (Амадио, Зуб) – 50:22     2:5 Маклауд – 57:21 (sh)    
НХЛ — регулярный чемпионат
02 апреля 2025, среда. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
3 : 2
ОТ
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Андерсон (Гуле, Хатсон) – 04:43     1:1 Миккола (Лунделль) – 10:37     1:2 Самоскевич (Джонс) – 38:47 (pp)     2:2 Судзуки (Хатсон, Слафковски) – 59:51     3:2 Судзуки (Кофилд, Хатсон) – 60:29    
НХЛ — регулярный чемпионат
02 апреля 2025, среда. 02:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
8 : 4
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Марченко (Веренски) – 01:15     2:0 Фантилли (Матейчук, Джонсон) – 16:34     3:0 Монахан (Джонсон, Веренски) – 18:10 (pp)     3:1 Форсберг (Евангелиста, О'Райлли) – 18:34     4:1 Марченко (Монахан) – 24:12     4:2 Бантинг (Свечков, Евангелиста) – 25:43     4:3 Бэррон (Врана) – 26:26     5:3 Фантилли (Дженнер) – 32:00     6:3 Монахан (Марченко, Дженнер) – 36:47 (pp)     7:3 Фаббро (Фантилли, Джонсон) – 39:41     8:3 Марченко (Монахан, Фаббро) – 45:23     8:4 Истерли (Смит) – 49:02    
НХЛ — регулярный чемпионат
02 апреля 2025, среда. 02:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
3 : 4
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Дауд (Дьюхейм) – 13:32 (sh)     0:2 Овечкин (Строум, Карлсон) – 15:43 (pp)     1:2 Леттьери (Хуснутдинов) – 26:05     2:2 Пастрняк (Гики, Лорей) – 37:12 (pp)     2:3 Строум (Протас, Фехервари) – 50:37     2:4 Уилсон (Дюбуа, Овечкин) – 54:46     3:4 Пастрняк (Гики, Заха) – 55:13    
НХЛ — регулярный чемпионат
02 апреля 2025, среда. 02:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
1 : 4
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Бьёркстранд (Рэддиш, Пойнт) – 08:46     1:1 Хорват (Пулок) – 10:57 (sh)     1:2 Гюнцель (Кучеров, Пойнт) – 28:09     1:3 Хедман (Кучеров, Гюнцель) – 30:41     1:4 Пол (Чирелли, Чернак) – 56:29    
НХЛ — регулярный чемпионат
02 апреля 2025, среда. 03:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
2 : 1
ОТ
Детройт Ред Уингз
Детройт
0:1 Комфер (Берггрен, Тарасенко) – 45:13     1:1 Кайру (Фаулер, Холлоуэй) – 59:31     2:1 Фаулер (Томас) – 63:27    
НХЛ — регулярный чемпионат
02 апреля 2025, среда. 04:00 МСК
Юта
Солт-Лейк-Сити
Окончен
3 : 1
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Стенлунд (Керфут, Коул) – 17:46     2:0 Хэйтон (Дурзи, Шмальц) – 22:25     2:1 Андерссон – 33:00     3:1 Келлер (Гюнтер, Кули) – 59:42    
НХЛ — регулярный чемпионат
02 апреля 2025, среда. 05:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
2 : 3
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Руа (Дорофеев) – 04:34     1:1 Уолман (Подколзин, Бушар) – 20:19     1:2 Драйзайтль (Ньюджент-Хопкинс, Бушар) – 36:03 (pp)     1:3 Арвидссон (Капанен, Хенрик) – 38:20     2:3 Дорофеев (Корчак) – 42:35    
НХЛ — регулярный чемпионат
02 апреля 2025, среда. 05:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
4 : 3
Б
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Зеграс (Коланджело, Мактавиш) – 02:04     1:1 Мухамадуллин (Ферраро, Делландреа) – 05:28     2:1 ЛаКомбе (Зеграс, Мактавиш) – 08:13 (pp)     3:1 Коланджело (Мактавиш, Гудас) – 19:01     3:2 Власик (Томпсон) – 44:08     3:3 Веннберг (Эклунд) – 56:46     4:3 Мактавиш – 65:00    
НХЛ — регулярный чемпионат
02 апреля 2025, среда. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
4 : 1
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Мур (Эдмундсон) – 08:28     2:0 Копитар (Кузьменко, Кемпе) – 09:50     2:1 Перфетти (Бэррон) – 31:40     3:1 Кузьменко – 36:07     4:1 Кемпе (Копитар, Фёгеле) – 59:05    

Отметим, что первое место в Восточной конференции Национальной хоккейной лиги занимает «Вашингтон Кэпиталз», имея в активе 105 очков после 74 сыгранных встреч.

В Западной конференции Национальной хоккейной лиги первое место занимает «Виннипег Джетс» со 106 очками после 75 сыгранных встреч.

Напомним, регулярный сезон-2024/2025 Национальной хоккейной лиги завершится в апреле.

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