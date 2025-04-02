«Похоже на сон». Кирилл Марченко — о своём хет-трике в ворота «Нэшвилла»

Российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко высказался о своём хет-трике в ворота «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного сезона.

«Это похоже на сон каждый раз, когда забиваешь хет-трик, и кепки летят на лёд. Я действительно наслаждаюсь этим моментом, потому что это было на домашнем льду. На выезде, конечно, это не так ощущается», — приводит слова Марченко журналист Джефф Свобода на свой странице в социальной сети Х.

В ночь с 1 на 2 апреля мск на льду «Нейшнвайд-Арена» в американском Коламбусе завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Коламбус Блю Джекетс» и «Нэшвилл Предаторз», уверенную победу в котором со счётом 8:4 одержали хозяева льда.