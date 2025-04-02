«Похоже на сон». Кирилл Марченко — о своём хет-трике в ворота «Нэшвилла»
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Российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко высказался о своём хет-трике в ворота «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного сезона.
«Это похоже на сон каждый раз, когда забиваешь хет-трик, и кепки летят на лёд. Я действительно наслаждаюсь этим моментом, потому что это было на домашнем льду. На выезде, конечно, это не так ощущается», — приводит слова Марченко журналист Джефф Свобода на свой странице в социальной сети Х.
В ночь с 1 на 2 апреля мск на льду «Нейшнвайд-Арена» в американском Коламбусе завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Коламбус Блю Джекетс» и «Нэшвилл Предаторз», уверенную победу в котором со счётом 8:4 одержали хозяева льда.
НХЛ — регулярный чемпионат
02 апреля 2025, среда. 02:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
8 : 4
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Марченко (Веренски) – 01:15 2:0 Фантилли (Матейчук, Джонсон) – 16:34 3:0 Монахан (Джонсон, Веренски) – 18:10 (pp) 3:1 Форсберг (Евангелиста, О'Райлли) – 18:34 4:1 Марченко (Монахан) – 24:12 4:2 Бантинг (Свечков, Евангелиста) – 25:43 4:3 Бэррон (Врана) – 26:26 5:3 Фантилли (Дженнер) – 32:00 6:3 Монахан (Марченко, Дженнер) – 36:47 (pp) 7:3 Фаббро (Фантилли, Джонсон) – 39:41 8:3 Марченко (Монахан, Фаббро) – 45:23 8:4 Истерли (Смит) – 49:02
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