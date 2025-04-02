Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Это определённо можно почувствовать». Карбери — о близости Овечкина к рекорду Гретцки

«Это определённо можно почувствовать». Карбери — о близости Овечкина к рекорду Гретцки
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери после победного матча с «Бостон Брюинз» высказался о близости российского капитана столичного клуба Александра Овечкина к рекорду Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.

«Я думаю, это вдохновляет нашу команду. Предвкушение, и то, что он забил гол, тот заряд энергии, который он даёт каждый вечер… Я не думаю, что это негативно сказывается на игроках, как-то давит на них, совсем нет.

Рекорд близок. Вы определённо можете это почувствовать. Если это будет в пустые ворота… Да, это уже близко», — приводит слова Карбери сайт НХЛ.

В ночь с 1 на 2 апреля мск на льду «Ти-Ди Гарден» в Бостоне (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Бостон Брюинз» и «Вашингтон Кэпиталз», победу в котором со счётом 4:3 одержали гости льда.

НХЛ — регулярный чемпионат
02 апреля 2025, среда. 02:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
3 : 4
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Дауд (Дьюхейм) – 13:32 (sh)     0:2 Овечкин (Строум, Карлсон) – 15:43 (pp)     1:2 Леттьери (Хуснутдинов) – 26:05     2:2 Пастрняк (Гики, Лорей) – 37:12 (pp)     2:3 Строум (Протас, Фехервари) – 50:37     2:4 Уилсон (Дюбуа, Овечкин) – 54:46     3:4 Пастрняк (Гики, Заха) – 55:13    
Материалы по теме
Уэйн, ты готов? Овечкин забросил 891-ю шайбу и установил крутой снайперский рекорд
Видео
Уэйн, ты готов? Овечкин забросил 891-ю шайбу и установил крутой снайперский рекорд
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android