«Это определённо можно почувствовать». Карбери — о близости Овечкина к рекорду Гретцки

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери после победного матча с «Бостон Брюинз» высказался о близости российского капитана столичного клуба Александра Овечкина к рекорду Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.

«Я думаю, это вдохновляет нашу команду. Предвкушение, и то, что он забил гол, тот заряд энергии, который он даёт каждый вечер… Я не думаю, что это негативно сказывается на игроках, как-то давит на них, совсем нет.

Рекорд близок. Вы определённо можете это почувствовать. Если это будет в пустые ворота… Да, это уже близко», — приводит слова Карбери сайт НХЛ.

В ночь с 1 на 2 апреля мск на льду «Ти-Ди Гарден» в Бостоне (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Бостон Брюинз» и «Вашингтон Кэпиталз», победу в котором со счётом 4:3 одержали гости льда.