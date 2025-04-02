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Защитник «Тампы»: Кучеров — ключевой игрок для нас, его страсть не имеет себе равных

Защитник «Тампы»: Кучеров — ключевой игрок для нас, его страсть не имеет себе равных
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Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Райан Макдона рассказал, насколько значим для клуба российский нападающий Никита Кучеров.

«Кучеров — игрок мирового класса, который очень требователен к себе. Его страсть и желание играть на высоком уровне не имеют себе равных. Он знает, что мы рассчитываем на него во многих ситуациях, и Никита, очевидно, является ключевым игроком для нас, если мы хотим добиться успеха на этом этапе и выйти в плей-офф», — приводит слова Макдоны сайт НХЛ.

Напомним, Кучеров, отметившийся двумя результативными передачами в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (4:1), обошёл канадского форварда «Колорадо Эвеланш» Натана Маккиннона в списке лучших бомбардиров сезона НХЛ.

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