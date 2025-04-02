«Сибирь» — «Салават Юлаев»: во сколько начало матча плей-офф КХЛ, где смотреть трансляцию

Сегодня, 2 апреля, в Новосибирске на стадионе «Сибирь-Арена» пройдёт четвёртый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Сибирь» примет на своём льду уфимский «Салават Юлаев». Встреча начнётся в 15:30 мск. Счёт в серии 2-1 в пользу «Салавата Юлаева». «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи. Матч можно будет посмотреть на тематических каналах КХЛ и «КХЛ Prime».

В прошедшем регулярном чемпионате уфимский «Салават Юлаев» одержал три победы в четырёх матчах с «Сибирью». Уфимцы завершили регулярку на втором месте в таблице Восточной конференции КХЛ.

Следующие матчи в серии состоятся 4, 6*, 8* апреля.

* при необходимости.