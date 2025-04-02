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Кирилл Марченко признан первой звездой игрового дня НХЛ

Кирилл Марченко признан первой звездой игрового дня НХЛ
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Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко, на счету которого четыре очка — хет-трик и результативный пас во встрече регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвилл Предаторз» (8:4), признан первой звездой игрового дня в лиге.

Второй звездой дня признан форвард «Монреаль Канеадиенс» Ник Судзуки, который в игре с «Флоридой Пантерз» (3:2 ОТ) отметился дублем с победной шайбой в овертайме.

Третья звезда дня — Кэм Фаулер из «Сент-Луис Блюз» с победной шайбой в дополнительное время игры с «Детройт Ред Уингз» (2:1 ОТ).

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

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