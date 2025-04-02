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Дацюк — об Овечкине: Алекс — очень влиятельный игрок, который всегда стремится забивать

Дацюк — об Овечкине: Алекс — очень влиятельный игрок, который всегда стремится забивать
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Двукратный обладатель Кубка Стэнли и бывший капитан сборной России Павел Дацюк высказался об игре капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Алекс — очень влиятельный игрок, который всегда стремится забивать. Он уверен, что будет забивать в каждой смене. Это немного необычно для российского игрока. Дело не только в том, как он играет, но и в его подходе — жёлтые шнурки, тонированный визор», — приводит слова Дацюка The Athletic.

В текущем сезоне на счету российского форварда 38 заброшенных шайб и 27 результативных передач в 58 матчах. Всего за карьеру в НХЛ он принял участие в 1484 матчах, забив 891 гол и выполнив 724 результативных паса.

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