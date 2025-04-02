СКА — «Динамо» М: во сколько начало матча плей-офф КХЛ, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 2 апреля, в Санкт-Петербурге на стадионе «СКА Арена» пройдёт четвёртый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Западной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором СКА примет на своём льду московское «Динамо». Встреча начнётся в 19:00 мск. Счёт в серии 2-1 в пользу «Динамо». «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи. Игру можно будет посмотреть на «Матч ТВ».
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
02 апреля 2025, среда. 19:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
В прошедшем регулярном чемпионате «Динамо» одержало пять побед в шести матчах со СКА. Бело-голубые завершили регулярку на втором месте в таблице Западной конференции КХЛ.
Следующие матчи в серии состоятся 4, 6*, 8* апреля.
* при необходимости.
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