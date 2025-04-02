СКА — «Динамо» М: во сколько начало матча плей-офф КХЛ, где смотреть трансляцию

Сегодня, 2 апреля, в Санкт-Петербурге на стадионе «СКА Арена» пройдёт четвёртый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Западной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором СКА примет на своём льду московское «Динамо». Встреча начнётся в 19:00 мск. Счёт в серии 2-1 в пользу «Динамо». «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи. Игру можно будет посмотреть на «Матч ТВ».

В прошедшем регулярном чемпионате «Динамо» одержало пять побед в шести матчах со СКА. Бело-голубые завершили регулярку на втором месте в таблице Западной конференции КХЛ.

Следующие матчи в серии состоятся 4, 6*, 8* апреля.

* при необходимости.