«Торпедо» — «Локомотив»: во сколько начало матча плей-офф КХЛ, где смотреть трансляцию

Сегодня, 2 апреля, в Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» пройдёт четвёртый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Западной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Торпедо» примет на своём льду ярославский «Локомотив». Встреча начнётся в 19:30 мск. Счёт в серии 3-0 в пользу «Локомотива». «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи. Матч можно будет посмотреть на тематических каналах КХЛ и «КХЛ Prime».

В прошедшем регулярном чемпионате «Локомотив» одержал три победы в четырёх матчах с «Торпедо». Ярославцы завершили регулярку на первом месте в таблице Западной конференции КХЛ.

Следующие матчи в серии состоятся 4*, 6*, 8* апреля.

* при необходимости.