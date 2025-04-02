«Для победы все способы хороши». Бывший гендиректор «Динамо» — о поведении Ротенберга

Бывший генеральный директор московского «Динамо» Андрей Сафронов высказался о поведении главного тренера СКА Роман Ротенберга после третьего матча серии Кубка Гагарина с бело-голубыми.

«Думаю, эмоции – это то блюдо, которое нужно подавать холодным. А по поводу бутылки надо смотреть, потому что по телевизору это не показали. Может быть, со льда или с лавки было виднее. Для победы все способы хороши. Это плей-офф, это война. Уже «гладкий» чемпионат закончился», — приводит слова Сафронова «Газета.Ru».

Напомним, Роман Ротенберг после окончания игры заявил, что главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов бросил на лёд бутылку.