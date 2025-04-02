Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Для победы все способы хороши». Бывший гендиректор «Динамо» — о поведении Ротенберга

«Для победы все способы хороши». Бывший гендиректор «Динамо» — о поведении Ротенберга
Комментарии

Бывший генеральный директор московского «Динамо» Андрей Сафронов высказался о поведении главного тренера СКА Роман Ротенберга после третьего матча серии Кубка Гагарина с бело-голубыми.

«Думаю, эмоции – это то блюдо, которое нужно подавать холодным. А по поводу бутылки надо смотреть, потому что по телевизору это не показали. Может быть, со льда или с лавки было виднее. Для победы все способы хороши. Это плей-офф, это война. Уже «гладкий» чемпионат закончился», — приводит слова Сафронова «Газета.Ru».

Напомним, Роман Ротенберг после окончания игры заявил, что главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов бросил на лёд бутылку.

Материалы по теме
Ротенберг: видел, как Кудашов выбросил бутылку на лёд. Это плохая привычка
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android