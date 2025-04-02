Расписание матчей 1/8 финала плей-офф ВХЛ на 2 апреля 2025 года
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Сегодня, 2 апреля, пройдут четыре встречи плей-офф OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ — Кубка Чемпиона России. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.
OLIMPBET ВХЛ – плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
02 апреля 2025, среда. 16:30 МСК
Горняк-УГМК
Верхняя Пышма
Не начался
ХК Норильск
Норильск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET ВХЛ – плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
02 апреля 2025, среда. 16:30 МСК
Челмет
Челябинск
Не начался
Молот
Пермь
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET ВХЛ – плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
02 апреля 2025, среда. 17:00 МСК
Югра
Ханты-Мансийск
Не начался
Рязань-ВДВ
Рязань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET ВХЛ – плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
02 апреля 2025, среда. 19:00 МСК
Динамо СПб
Санкт-Петербург
Не начался
Буран
Воронеж
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Все пары 1/8 финала:
1. «Металлург» (Новокузнецк) — 16. «Магнитка» (Магнитогорск);
2. «Динамо» (Санкт-Петербург) — 15. «Буран» (Воронеж);
3. «Рубин» (Тюмень) — 14. «СКА-Нева» (Санкт-Петербург);
4. «Горняк-УГМК» (Верхняя Пышма) — 13. ХК «Норильск» (Норильск);
5. «Химик» (Воскресенск) — 12. «Зауралье» (Курган);
6. «Югра» (Ханты-Мансийск) — 11. «Рязань-ВДВ» (Рязань);
7. «Торпедо-Горький» (Нижний Новгород) — 10. «Звезда» (Москва);
8. «Челмет» (Челябинск) — 9. «Молот» (Пермь).
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