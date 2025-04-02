Расписание матчей 1/8 финала плей-офф МХЛ на 2 апреля 2025 года
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Сегодня, 2 апреля, пройдут четыре матча плей-офф OLIMPBET Чемпионата МХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Молодёжной хоккейной лиги.
OLIMPBET МХЛ – плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
02 апреля 2025, среда. 15:00 МСК
Мамонты Югры
Ханты-Мансийск
Не начался
Стальные Лисы
Магнитогорск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET МХЛ – плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
02 апреля 2025, среда. 15:30 МСК
Омские Ястребы
Омск
Не начался
Авто
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET МХЛ – плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
02 апреля 2025, среда. 18:00 МСК
Чайка
Нижний Новгород
Не начался
Белые Медведи
Челябинск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET МХЛ – плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
02 апреля 2025, среда. 18:30 МСК
Ирбис
Казань
Не начался
Кузнецкие Медведи
Новокузнецк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Пары плей-офф МХЛ:
Восточная конференция
«Ирбис» (Казань) — «Кузнецкие Медведи» (Новокузнецк);
«Омские Ястребы» (Омск) — «Авто» (Екатеринбург);
«Мамонты Югры» (Ханты-Мансийск) — «Стальные Лисы» (Магнитогорск);
«Чайка» (Нижний Новгород) — «Белые Медведи» (Челябинск).
Западная конференция
МХК «Спартак» (Москва) — «Динамо-Шинник» (Бобруйск);
«СКА-1946» (Санкт-Петербург) — «Красная Армия» (Москва);
«Локо» (Ярославль) — МХК «Динамо» (Москва);
«Академия Михайлова» (Тульская область) — МХК «Динамо СПб» (Санкт-Петербург).
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