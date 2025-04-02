«Это достойно уважения». Виктор Козлов — о поддержке Путина Овечкиным на фоне критики

Бывший партнёр российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина по столичному клубу, а ныне главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов высказался о поддержке президента России Владимира Путина форвардом на фоне критики со стороны некоторых личностей на Западе.

«В России это не вызывает споров. Мы любим нашего президента. Это решение Алекса, который захотел оставить совместное фото с нашим президентом [в социальной сети]. Это достойно уважения», — приводит слова Козлова The Athletic.

Напомним, с критикой Овечкина, в частности, выступил Доминик Гашек, который призвал не чествовать Овечкина, когда он побьёт рекорд Уэйна Гретцки.