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Карандин: нынешние судьи КХЛ — продукты системы ЕГЭ, люди не самые грамотные, но ранимые

Карандин: нынешние судьи КХЛ — продукты системы ЕГЭ, люди не самые грамотные, но ранимые
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Бывший советский арбитр Юрий Карандин оценил уровень судейства в Кубке Гагарина — 2025 на примере игры между СКА и московским «Динамо» (5:3, 1-2).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
31 марта 2025, понедельник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
5 : 3
Динамо М
Москва
1:0 Грицюк (Демидов) – 03:54 (5x4)     2:0 Кузнецов (Алистров, Педан) – 24:25 (5x5)     2:1 Ожиганов (Сикура, Комтуа) – 30:25 (5x4)     3:1 Никишин (Грицюк) – 38:15 (5x4)     3:2 Комтуа (Пыленков, Пакетт) – 50:34 (5x5)     3:3 Сикура – 52:53 (5x5)     4:3 Карпухин (Хайруллин) – 53:54 (5x5)     5:3 Акользин (Заврагин) – 58:02 (en)    

— Как оцените уровень арбитража в первых матчах плей-офф?
— Ребята, кубковые матчи только начались, давайте не торопиться с оценками. Тем более что нынешние судьи — продукты системы ЕГЭ, люди не самые грамотные, но ранимые. Побережём их нервные системы.

Но то, о чём говорил в последние годы, видим и в плей-офф. В центре внимания — почему-то не хоккеисты, а арбитры. С их стороны — постоянные паузы, сомнения и, как следствие, походы в «кино». Если бы во времена советского хоккея ко мне на играх было приковано столько внимания, без промедлений был бы убран из профессии — с «волчьим билетом».

Другая большая проблема — нет единой судейской линии. Последний пример — пятиминутный штраф на Комтуа в матче СКА — «Динамо». При этом совсем недавно такой же удар был по Никишину, там судьи тоже долго смотрели — но ничего не высмотрели. Двойные стандарты! — приводит слова Карандина Russia-Hockey.ru.

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