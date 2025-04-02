Карандин: нынешние судьи КХЛ — продукты системы ЕГЭ, люди не самые грамотные, но ранимые

Бывший советский арбитр Юрий Карандин оценил уровень судейства в Кубке Гагарина — 2025 на примере игры между СКА и московским «Динамо» (5:3, 1-2).

— Как оцените уровень арбитража в первых матчах плей-офф?

— Ребята, кубковые матчи только начались, давайте не торопиться с оценками. Тем более что нынешние судьи — продукты системы ЕГЭ, люди не самые грамотные, но ранимые. Побережём их нервные системы.

Но то, о чём говорил в последние годы, видим и в плей-офф. В центре внимания — почему-то не хоккеисты, а арбитры. С их стороны — постоянные паузы, сомнения и, как следствие, походы в «кино». Если бы во времена советского хоккея ко мне на играх было приковано столько внимания, без промедлений был бы убран из профессии — с «волчьим билетом».

Другая большая проблема — нет единой судейской линии. Последний пример — пятиминутный штраф на Комтуа в матче СКА — «Динамо». При этом совсем недавно такой же удар был по Никишину, там судьи тоже долго смотрели — но ничего не высмотрели. Двойные стандарты! — приводит слова Карандина Russia-Hockey.ru.